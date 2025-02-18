https://ria.ru/20250218/ufa-2000155967.html

В Уфе задержали мужчину, напавшего на трех школьниц в квартире

В Уфе задержали мужчину, напавшего на трех школьниц в квартире - РИА Новости, 18.02.2025

В Уфе задержали мужчину, напавшего на трех школьниц в квартире

Правоохранители задержали уфимца, который проник в квартиру и напал на трех школьниц, сообщает пресс-служба башкирской полиции, а также СУСК по республике... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:39:00+03:00

2025-02-18T19:39:00+03:00

2025-02-18T19:39:00+03:00

происшествия

уфа

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рихард зорге

республика башкортостан

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УФА, 18 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали уфимца, который проник в квартиру и напал на трех школьниц, сообщает пресс-служба башкирской полиции, а также СУСК по республике Башкирия. "В дежурную часть отдела полиции в Уфе поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина незаконно проник в квартиру, расположенную по улице Рихарда Зорге, пока дома находились три несовершеннолетних девочки. По предварительным данным, школьницы пришли после уроков в гости к одной из подружек. Когда девочки уже собирались идти домой, в тамбуре появился неизвестный мужчина, который напугал несовершеннолетних и зашел на порог квартиры. Он схватил одну из школьниц за волосы, когда они пытались вытолкать его из жилища", - сообщает пресс-служба полиции Башкирии. Отмечается, что на шум выбежали соседи, и мужчина убежал. "Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 38-летний уфимец. Мужчина в момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в пресс-службе МВД по региону. СУСК РФ сообщает, что задержанному предъявлено обвинение в нарушении в неприкосновенности жилища, хулиганстве и в применении насилия в отношении сотрудника полиции. В башкирском следкоме уточнили, что мужчина нанес девочкам телесные повреждения. Кроме того, при задержании он применил в отношении полицейского насилие.

https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

https://ria.ru/20250218/shkolnitsa-1999991322.html

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происшествия, уфа, россия, рихард зорге, республика башкортостан