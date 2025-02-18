https://ria.ru/20250218/ubijstvo-2000082051.html

В Перми мать, обвиняемая в убийстве сына, ударила его ножом 35 раз

В Перми мать, обвиняемая в убийстве сына, ударила его ножом 35 раз - РИА Новости, 18.02.2025

В Перми мать, обвиняемая в убийстве сына, ударила его ножом 35 раз

Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына, тело которого нашли на мусорной площадке в Перми, 35 раз ударила ребенка кухонным ножом, колотые раны были нанесены после... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:41:00+03:00

2025-02-18T15:41:00+03:00

2025-02-18T15:41:00+03:00

происшествия

пермь

пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына, тело которого нашли на мусорной площадке в Перми, 35 раз ударила ребенка кухонным ножом, колотые раны были нанесены после наступившей от удушья смерти мальчика, сообщила прокурор в суде. Как передает корреспондент РИА Новости, Пермский краевой суд во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына. По версии следствия, убийство произошло в ночь на 12 июля 2024 года. Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в центре Перми. "Смерть наступила от механической асфиксии... Обнаружены телесные повреждения в области лица и шеи: две неравномерно выраженные прижизненные странгуляционные борозды с признаками компрессии... Выявлены признаки асфиксии: синюшность, одутловатость лица, множественные кровоизлияния на лице, экхимотическая маска", - огласила в суде старший прокурор Светлана Плотникова заключение судебно-медицинского эксперта. Кроме того, в документе указано, что при обследовании трупа мальчика выявлены раны на груди, нанесённые кухонным ножом после смерти ребёнка. Из оглашенных данных следует, что мать совершила не менее 35 ударов ножом, однако ран зафиксировано меньше, так как часть ударов пришлась в одно и то же место. Ранее следователь Павел Сатюков сообщал, что пермячка испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид. Женщина признавалась, что планировала свести счёты с жизнью. По словам родителей подсудимой, это могло быть обусловлено давлением и угрозами со стороны "кредиторов". Обвиняемая признала вину. Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу, были допрошены некоторые свидетели. Следующее заседание суда состоится 21 февраля.

https://ria.ru/20240720/kriminal-1960906588.html

https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

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происшествия, пермь, пермский краевой суд