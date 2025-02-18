https://ria.ru/20250218/turproekt-2000105004.html
Около 250 турпроектов с господдержкой смогут реализовать МСП в регионах
Около 250 турпроектов с господдержкой смогут реализовать МСП в регионах - РИА Новости, 18.02.2025
Около 250 турпроектов с господдержкой смогут реализовать МСП в регионах
Около 250 туристических проектов с господдержкой предложили регионы совместно с Корпорацией МСП для реализации малому и среднему бизнесу, сообщает Корпорация. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:57:00+03:00
2025-02-18T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Около 250 туристических проектов с господдержкой предложили регионы совместно с Корпорацией МСП для реализации малому и среднему бизнесу, сообщает Корпорация. Они размещены через сервис "Поддержка предпринимателей в сфере туризма" на Цифровой платформе МСП.РФ. Как отмечается в сообщении, за шесть месяцев с момента запуска сервиса им воспользовались 38 регионов. Наибольшая потребность у субъектов РФ в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 объектов), а также многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект). В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса подали через сервис за этот же период более 100 заявок на создание объектов туристической инфраструктуры. Около 40% из них на общую сумму инвестиций более 11 миллиардов рублей приняты Корпорацией МСП и регионами на комплексное сопровождение. Три проекта на общую сумму 4,2 миллиарда рублей уже структурированы и переданы в банки. "По сути, создана специальная биржа, где мы объединили спрос регионов и предложения бизнеса по реализации туристических проектов в разных регионах страны. Каждый инвестиционный проект эксперты Корпорации вместе с региональными властями помогают структурировать для привлечения банковского финансирования, подобрать и оформить площадки для реализации", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он пояснил, что каждому предпринимателю Корпорация также предлагает комплекс федеральных и региональных инструментов развития – более 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки. Сервис "Поддержка предпринимателей в сфере туризма" был запущен Корпорацией МСП в 2024 году на Цифровой платформе МСП.РФ. Он позволяет предпринимателям изучить информацию о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры, воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестпроектов с возможностью комплексного сопровождения, подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.
https://ria.ru/20250217/biznes-1999435209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия
Около 250 турпроектов с господдержкой смогут реализовать МСП в регионах
На платформе МСП.РФ размещено 250 турпроектов для малого бизнеса
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Около 250 туристических проектов с господдержкой предложили регионы совместно с Корпорацией МСП для реализации малому и среднему бизнесу, сообщает Корпорация.
Они размещены через сервис "Поддержка предпринимателей в сфере туризма" на Цифровой платформе МСП.РФ
.
Как отмечается в сообщении, за шесть месяцев с момента запуска сервиса им воспользовались 38 регионов. Наибольшая потребность у субъектов РФ в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 объектов), а также многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).
В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса подали через сервис за этот же период более 100 заявок на создание объектов туристической инфраструктуры. Около 40% из них на общую сумму инвестиций более 11 миллиардов рублей приняты Корпорацией МСП
и регионами на комплексное сопровождение. Три проекта на общую сумму 4,2 миллиарда рублей уже структурированы и переданы в банки.
"По сути, создана специальная биржа, где мы объединили спрос регионов и предложения бизнеса по реализации туристических проектов в разных регионах страны. Каждый инвестиционный проект эксперты Корпорации вместе с региональными властями помогают структурировать для привлечения банковского финансирования, подобрать и оформить площадки для реализации", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича
.
Он пояснил, что каждому предпринимателю Корпорация также предлагает комплекс федеральных и региональных инструментов развития – более 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки.
Сервис "Поддержка предпринимателей в сфере туризма" был запущен Корпорацией МСП в 2024 году на Цифровой платформе МСП.РФ. Он позволяет предпринимателям изучить информацию о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры, воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестпроектов с возможностью комплексного сопровождения, подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.