https://ria.ru/20250218/tsb-2000083232.html

ЦБ предупредил о комментариях псевдоэкспертов о цифровом рубле

ЦБ предупредил о комментариях псевдоэкспертов о цифровом рубле - РИА Новости, 18.02.2025

ЦБ предупредил о комментариях псевдоэкспертов о цифровом рубле

Мошенники оперативно меняют свои схемы для хищения денег у россиян, подстраивая легенды обмана под актуальную новостную повестку; так, в последнее время через... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:45:00+03:00

2025-02-18T15:45:00+03:00

2025-02-18T15:45:00+03:00

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники оперативно меняют свои схемы для хищения денег у россиян, подстраивая легенды обмана под актуальную новостную повестку; так, в последнее время через мессенджеры и социальные сети распространяются комментарии псевдоэкспертов на тему цифрового рубля, сообщила РИА Новости пресс-служба Банка России. "Мы неоднократно говорили, что злоумышленники оперативно меняют свои схемы для хищения денег у граждан, подстраивая легенды обмана под актуальную новостную повестку. Как правило, в их схемах фигурирует некий "специальный безопасный счет ЦБ", на который якобы необходимо перевести или положить деньги для их "сохранности"… Что касается цифрового рубля, то в последнее время мы отмечаем пересылку в мессенджерах и социальных сетях различных видео с комментариями псевдоэкспертов на эту тему", - рассказал регулятор. Банк России напомнил, что никакого "специального безопасного счета в ЦБ" не существует. Узнать необходимую информацию о своих денежных средствах на счетах можно, самостоятельно позвонив в банк. А также обратил внимание, что открытие счета цифрового рубля (цифрового кошелька) и использование цифровой национальной валюты будет полностью добровольным. Регулятор подчеркнул, что открыть цифровой кошелек сможет только сам человек, только при желании и только через мобильное приложение своего банка, подключенного к платформе цифрового рубля. Никто другой за него это сделать не сможет. "Автоматически открываться цифровой кошелек никому не будет. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать счет цифрового рубля", - добавил ЦБ.

https://ria.ru/20250217/moshenniki-1999850735.html

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

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технологии, центральный банк рф (цб рф)