https://ria.ru/20250218/trofei-1999959593.html

Трофейную технику НАТО и ВСУ покажут на военном форуме в Хабаровске

Трофейную технику НАТО и ВСУ покажут на военном форуме в Хабаровске - РИА Новости, 18.02.2025

Трофейную технику НАТО и ВСУ покажут на военном форуме в Хабаровске

Трофейную технику НАТО и ВСУ, захваченную бойцами во время специальной военной операции (СВО) России на Украине, покажут на форуме "Защитник Отечества", который РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T05:30:00+03:00

2025-02-18T05:30:00+03:00

2025-02-18T05:30:00+03:00

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Трофейную технику НАТО и ВСУ, захваченную бойцами во время специальной военной операции (СВО) России на Украине, покажут на форуме "Защитник Отечества", который пройдет в Хабаровске 23 февраля, сообщает правительство Хабаровского края. Ранее Восточный военный округ (ВВО) сообщил, что в Хабаровске впервые состоится большой военно-патриотический форум "Защитник Отечества". Масштабное событие пройдет в краевом центре единоборств 23 февраля. Форум уже провели в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). "Трофейную технику НАТО и ВСУ представят гостям военно-патриотический форум "Защитник Отечества"... Техника захвачена военнослужащими группировки войск "Восток" в ходе СВО", - сообщает правительство региона. В Хабаровск прибыло семь единиц бронированной техники различного назначения: машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, тяжелая бронемашина Cougar, два бронетранспортера International MaxxPro, бронетранспортеры M 113 и БТР-4 "Буцефал". Отмечается, что технику выставят на площадке рядом с краевым центром единоборств. Кроме того, запланирован и статический показ образцов военной техники Вооруженных Сил РФ, применяемых на СВО: квадроциклы "Сокол", багги, танки, БМП, мотоциклы "Штурмовика", а также автомобили времен Великой Отечественной войны. Для участия в форуме из района проведения СВО ранее прибыла большая делегация от ВВО во главе с замкомандующего войсками округа Романом Грековым. Всего будет действовать более 30 выставок. В том числе есть возможность ознакомиться с современным вооружением армии. Запланированы просмотры фильмов, презентации книг, мастер-классы и многое другое. Гости мероприятия получат возможность посетить площадку "Полевая кухня", где смогут попробовать солдатскую кашу и горячий чай. Также, будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

https://ria.ru/20250123/demeshin--1995157038.html

https://ria.ru/20250129/demeshin-1996091799.html

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безопасность, технологии, хабаровск, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, бтр-4