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Минздрав заявил о распространенности эндокринных заболеваний у россиян

Минздрав заявил о распространенности эндокринных заболеваний у россиян - РИА Новости, 18.02.2025

Минздрав заявил о распространенности эндокринных заболеваний у россиян

Две трети россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний, при этом половина из них еще не знает об этом, заявила директор Национального медицинского... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:46:00+03:00

2025-02-18T13:46:00+03:00

2025-02-18T13:46:00+03:00

общество

россия

наталья мокрышева

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Две трети россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний, при этом половина из них еще не знает об этом, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. "По нашим подсчетам, две трети россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. К сожалению, половина из них еще не знает даже о том, что у них эти заболевания есть",- сказала Мокрышева журналистам на юбилейном мероприятии эндокринологического научного центра, посвященного 100-летию со дня его основания. Она отметила, что в настоящее время в России более 5,5 миллионов пациентов с сахарным диабетом, при этом общее число россиян с этим заболеванием выше, но не все знают о своей болезни.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, наталья мокрышева