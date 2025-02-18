FT: в Европе назвали предложение Трампа к Киеву по ресурсам шантажом
FT: европейские союзники назвали предложение Трампа к Киеву по ресурсам шантажом
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа к Киеву по ресурсам вызвало ярость у европейских союзников, которые сравнили такой подход с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", пишет газета Financial Times.
"Подход Трампа вызвал ярость у его европейских союзников, а на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлые выходные официальные лица сравнили его с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.
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