https://ria.ru/20250218/tramp-1999986024.html

FT: в Европе назвали предложение Трампа к Киеву по ресурсам шантажом

FT: в Европе назвали предложение Трампа к Киеву по ресурсам шантажом - РИА Новости, 18.02.2025

FT: в Европе назвали предложение Трампа к Киеву по ресурсам шантажом

Предложение президента США Дональда Трампа к Киеву по ресурсам вызвало ярость у европейских союзников, которые сравнили такой подход с "тактикой мафиозного... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:36:00+03:00

2025-02-18T10:36:00+03:00

2025-02-18T10:36:00+03:00

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа к Киеву по ресурсам вызвало ярость у европейских союзников, которые сравнили такой подход с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", пишет газета Financial Times. "Подход Трампа вызвал ярость у его европейских союзников, а на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлые выходные официальные лица сравнили его с "тактикой мафиозного шантажа", "ростовщичеством" и "колониализмом", - пишет издание. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский