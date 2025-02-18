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США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 18.02.2025
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07:52 18.02.2025 (обновлено: 07:59 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/tramp-1999964520.html
США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп
США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 18.02.2025
США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* (запрещённая в РФ террористическая... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:52:00+03:00
2025-02-18T07:59:00+03:00
в мире
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аль-каида
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* (запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирии."В эти выходные силы США нанесли точечный авиаудар по члену "Аль-Каиды"* в Сирии. Главарь террористов сотрудничал с "Аль-Каидой"* по всему региону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также поздравил главу центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкла Куриллу и американских военных с успешным проведением операции.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, сирия, аль-каида
В мире, США, Сирия, Аль-Каида
США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп

Трамп: США нанесли точечный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды" в Сирии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* (запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирии.
"В эти выходные силы США нанесли точечный авиаудар по члену "Аль-Каиды"* в Сирии. Главарь террористов сотрудничал с "Аль-Каидой"* по всему региону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также поздравил главу центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкла Куриллу и американских военных с успешным проведением операции.
* Запрещенная в России террористическая организация
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