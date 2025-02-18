https://ria.ru/20250218/tramp-1999964520.html

США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп

США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 18.02.2025

США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* (запрещённая в РФ террористическая... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:52:00+03:00

2025-02-18T07:52:00+03:00

2025-02-18T07:59:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* (запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирии."В эти выходные силы США нанесли точечный авиаудар по члену "Аль-Каиды"* в Сирии. Главарь террористов сотрудничал с "Аль-Каидой"* по всему региону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также поздравил главу центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкла Куриллу и американских военных с успешным проведением операции.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250217/tramp-1999794041.html

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2025

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в мире, сша, сирия, аль-каида