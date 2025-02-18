https://ria.ru/20250218/toronto-1999959893.html

Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18

Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18 - РИА Новости, 18.02.2025

Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18

Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту в канадском Торонто, где перевернулся самолет, возросло до 18, сообщает местный телеканал CTV. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T05:40:00+03:00

2025-02-18T05:40:00+03:00

2025-02-18T05:40:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту в канадском Торонто, где перевернулся самолет, возросло до 18, сообщает местный телеканал CTV. Ранее канадские СМИ сообщали о 15 пострадавших. "В результате крушения самолета авиакомпании Delta Airlines на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта имени Пирсона в понедельник днем (по местному времени - ред.) ​​пострадали 18 человек", - говорится в сообщении. Самолет Delta Airlines перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв.

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