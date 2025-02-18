https://ria.ru/20250218/toronto-1999959893.html
Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18
Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18 - РИА Новости, 18.02.2025
Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18
Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту в канадском Торонто, где перевернулся самолет, возросло до 18, сообщает местный телеканал CTV. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T05:40:00+03:00
2025-02-18T05:40:00+03:00
2025-02-18T05:40:00+03:00
в мире
торонто
онтарио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999944433_0:112:292:276_1920x0_80_0_0_245cc2290a8d3b9deefcf46e10ded510.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту в канадском Торонто, где перевернулся самолет, возросло до 18, сообщает местный телеканал CTV. Ранее канадские СМИ сообщали о 15 пострадавших. "В результате крушения самолета авиакомпании Delta Airlines на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта имени Пирсона в понедельник днем (по местному времени - ред.) пострадали 18 человек", - говорится в сообщении. Самолет Delta Airlines перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999569759.html
торонто
онтарио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999944433_0:84:292:303_1920x0_80_0_0_8b7993e3e53a68c1290e97c5b33885b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торонто, онтарио
Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18
CTV: число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18