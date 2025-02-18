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СМИ: число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15
СМИ: число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15 - РИА Новости, 18.02.2025
СМИ: число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15
Число пострадавших в инциденте в аэропорту Торонто, где перевернулся самолет, возросло до 15, сообщает телеканал CTV. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T00:58:00+03:00
2025-02-18T00:58:00+03:00
2025-02-18T00:58:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число пострадавших в инциденте в аэропорту Торонто, где перевернулся самолет, возросло до 15, сообщает телеканал CTV. Ранее местные СМИ сообщили о восьми пострадавших. "В результате авиакатастрофы в международном аэропорту Торонто... в понедельник днем (по местному времени - ред.) пострадали 15 человек", - говорится в сообщении. Самолет Delta Airlines перевернулся во время посадки. Аэропорт приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв.
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в мире, торонто, онтарио
СМИ: число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15
CTV: число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15