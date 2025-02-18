https://ria.ru/20250218/toronto-1999947426.html

Инцидент с перевернувшимся самолетом в Торонто обошелся без жертв

Инцидент с перевернувшимся самолетом в Торонто обошелся без жертв - РИА Новости, 18.02.2025

Инцидент с перевернувшимся самолетом в Торонто обошелся без жертв

Инцидент в аэропорту канадского Торонто, где при заходе на посадку перевернулся пассажирский лайнер, обошелся без жертв, сообщил глава провинции Онтарио Даг... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T00:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Инцидент в аэропорту канадского Торонто, где при заходе на посадку перевернулся пассажирский лайнер, обошелся без жертв, сообщил глава провинции Онтарио Даг Форд. "Я с облегчением сообщаю, что нет жертв после инцидента в Торонто", - написал Форд в соцсети Х. По данным американского авиарегулятора, с перевернувшегося борта эвакуировали всех 80 пассажиров. Ранее местные СМИ сообщили о восьмерых пострадавших в результате инцидента. Самолет Delta Airlines перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу.

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в мире, торонто, онтарио