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Инцидент с перевернувшимся самолетом в Торонто обошелся без жертв
Инцидент с перевернувшимся самолетом в Торонто обошелся без жертв - РИА Новости, 18.02.2025
Инцидент с перевернувшимся самолетом в Торонто обошелся без жертв
Инцидент в аэропорту канадского Торонто, где при заходе на посадку перевернулся пассажирский лайнер, обошелся без жертв, сообщил глава провинции Онтарио Даг... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T00:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Инцидент в аэропорту канадского Торонто, где при заходе на посадку перевернулся пассажирский лайнер, обошелся без жертв, сообщил глава провинции Онтарио Даг Форд. "Я с облегчением сообщаю, что нет жертв после инцидента в Торонто", - написал Форд в соцсети Х. По данным американского авиарегулятора, с перевернувшегося борта эвакуировали всех 80 пассажиров. Ранее местные СМИ сообщили о восьмерых пострадавших в результате инцидента. Самолет Delta Airlines перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу.
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в мире, торонто, онтарио
Инцидент с перевернувшимся самолетом в Торонто обошелся без жертв
Глава Онтарио Форд: инцидент в аэропорту Торонто обошелся без жертв
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Инцидент в аэропорту канадского Торонто, где при заходе на посадку перевернулся пассажирский лайнер, обошелся без жертв, сообщил глава провинции Онтарио Даг Форд.
"Я с облегчением сообщаю, что нет жертв после инцидента в Торонто", - написал Форд в соцсети Х.
По данным американского авиарегулятора, с перевернувшегося борта эвакуировали всех 80 пассажиров.
Ранее местные СМИ сообщили о восьмерых пострадавших в результате инцидента. Самолет Delta Airlines перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу.