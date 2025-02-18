https://ria.ru/20250218/torgovlya-1999960774.html
Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС
Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС
Россия в прошлом году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза, включая Францию и Ирландию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T06:06:00+03:00
2025-02-18T06:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза, включая Францию и Ирландию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Ранее во вторник агентство сообщило, что торговля России и Евросоюза по итогам прошлого года сократилась на 24% и составила 67,5 миллиарда евро, что стало минимумом с 1999 года. Однако падение товарооборота произошло не со всеми странами: зафиксировали рост торговли с Россией по итогам прошлого года пять стран. Сильнее всего она выросла с Ирландией - сразу в 1,5 раза, до 743,4 миллиона евро. Примерно на 31% увеличился российско-хорватский товарооборот и по итогам года составил 367,9 миллиона евро. Торговля России с Францией выросла за год на 9,4% и составила почти 6 миллиардов евро, со Словенией - на 2%, до 1,3 миллиарда, а со Швецией - на 1,4%, до 873 миллионов евро. Сильнее всего товарооборот России просел с Мальтой: он сократился более чем в девять раз и составил лишь 131,8 тысячи евро. Среди более крупных торговых партнеров самое серьезное падение зафиксировала Болгария - примерно вчетверо, до 984 миллионов евро, а также Литва - почти втрое, до 867,5 миллиона. Главным торговым партнером среди стран Евросоюза для России остается Германия: торговля двух стран сократилась за год на 22% и составила минимальные с 1999 года 8,8 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250214/vino-1999269829.html
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экономика, россия, франция, ирландия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Франция, Ирландия, Евросоюз, Евростат
Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС
Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами ЕС