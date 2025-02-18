"Эстрада — сборище клоунов": куда пропала солистка "А’Студио" Кети Топурия
© РИА Новости / Валерий МельниковГруппа "А-Студио" на митинге "Защитим страну!" в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в спорткомплексе "Лужники".
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ее отец был тесно связан с криминалом, а нынешний муж — советник Чечни. Роман с Гуфом, трое детей, элитная недвижимость и исчезновение из шоу-бизнеса. Как живет певица сегодня?
Родом из криминальной семьи
Настоящее имя певицы — Кетеван Топурия. Она родилась 9 сентября 1986 года в Грузии в семье Андро Топурии, человека с неоднозначной репутацией. Его называли "вором в законе", однако сама Кети всегда отрицала влияние отца на свою жизнь.
"Моего отца очерняли совершенно незаслуженно", — говорила она в интервью. Детство девочки было обеспеченным.
Вокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия
Андро не дожил до звездного успеха дочери — в 2010 году он погиб в тюрьме.
Путь в A’Studio
Кети начала заниматься вокалом с раннего возраста. Учительница пения, жившая рядом с ее семьей, заметила ее талант и порекомендовала родителям отдать ее в музыкальную школу. Она училась в детской музыкальной школе имени Гоги Судрадзе и позже в музыкальном училище Захария Палиашвили. В 12 лет Кети получила свою первую награду на международном конкурсе "Море дружбы", а в 14 лет — Гран-при международного конкурса "Путь к звездам".
По данным СМИ, путь в A’Studio ей открыла грузинская продюсер Нато Думбадзе. Думбадзе, близкая родственница одного из криминальных авторитетов, отправила в 2003 году записи Кети Байгали Серкебаеву, бессменному лидеру группы. Голос Кети ему понравился, и уже в 2005 году она стала солисткой A’Studio.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники группы "А-Студио" Кети Топурия и Байгали Серкебаев. Архивное фото
Участники группы "А-Студио" Кети Топурия и Байгали Серкебаев. Архивное фото
С ее приходом группа изменила стиль, сделав ставку на более современное звучание. Песни "Улетаю", "Вот она любовь" и "Fashion Girl" стали хитами, а сама Топурия — одной из самых узнаваемых певиц с необычным тембром голоса на российской эстраде.
Личная жизнь и отношения
Первым избранником Кети стал бизнесмен Лев Гейхман. Их роман развивался стремительно, но свадьбу долго откладывали из-за смерти отца певицы. 7 сентября 2013 года пара официально оформила отношения. 15 июня 2015 года у них родилась дочь Оливия. Однако в 2017 году супруги приняли решение расстаться. По словам Кети, причиной развода стало естественное угасание чувств, без скандалов и измен. Как стало известно СМИ, их отношения развивались на фоне слухов о возможной измене Кети со стороны ее мужа. Также СМИ много писали о ее тайном романе с рэпером Гуфом, их часто видели вместе.
Рэпер Алексей Долматов
Сначала оба отрицали связь, но когда Топурия официально рассталась с мужем, они открыто признались в романе. Эти отношения тоже не продлились долго: Кети устала от постоянных проблем Долматова с запрещенными веществами. К тому же в прессе появлялись откровения девушек, утверждавших, что рэпер изменял певице. В 2018 году пара рассталась.
Позже, в 2019 году Кети начала отношения с бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым (имя при рождении — Павел Юрьевич Гузбанд) — личным советником главы Чечни. В 2020 году Топурия вышла замуж за дипломата замуж. Он не жалел денег на возлюбленную: только на обручальное кольцо потратил 580 тысяч рублей. В 2021 году у пары родился сын Адам, которого назвали в честь сына главы Чечни. Журналисты отмечали, что мальчик отстает в развитии и долго не начинал говорить.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкVI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
В 2024-м у Кети родилась дочь Николь. Кети признается, что нашла гармонию в семейной жизни и черпает вдохновение в поддержке мужа и детей. "Он из тех мужчин, которые "сказал — сделал", за его словами всегда надежность", — делилась певица.
Пластические операции
Кети никогда не скрывала, что прибегала к пластической хирургии. В 2005 году она сделала ринопластику, так как была недовольна формой своего носа. Первая операция прошла неудачно и привела к проблемам с дыханием, поэтому потребовалось повторное вмешательство.
Сама певица отмечает: "Единственное, что я делала — ринопластика и все!"
Вокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия
Чем живет сейчас
Кети Топурия, похоже, сама подписала себе приговор в глазах российского шоу-бизнеса. В одном из интервью в 2023 году она позволила себе резкие высказывания о коллегах.
"Девяносто процентов нашего шоу-бизнеса — это просто клоуны. Мы смотрим и ржем. Ну в какой скандал можно влезть? Это же смешно! Мы развлекаемся", — заявила певица.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники группы "А-Студио" Кети Топурия и Байгали Серкебаев
Участники группы "А-Студио" Кети Топурия и Байгали Серкебаев
Ее слова могут в любой момент обернуться против нее: риск быть бойкотированной коллегами становится все более реальным. Похоже, первый крупный скандал в карьере Кети все-таки наступил — и она сама его спровоцировала.
В настоящее время певица сосредоточена на семье и воспитании детей. После рождения третьего ребенка Топурия почти полностью отошла от карьеры. Она занимается детьми и путешествует. Ее модный бренд KETIone продолжает развиваться: с момента запуска в 2015 году он неплохо зарекомендовал себя как на российском, так и на международном рынке. Сейчас магазины бренда открыты в Москве и Калининграде.
Финансовых проблем у девушки нет: ее семья приобрели шикарные апартаменты в Дубае, оцененные примерно в 350 миллионов рублей, а в ее гараже появился Rolls-Royce Cullinan за 40 миллионов. Кроме того, по данным СМИ, у нее есть загородный дом и недвижимость в Грузии.