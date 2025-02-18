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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
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13:26 18.02.2025 (обновлено: 13:31 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/svo-2000044384.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 220 боевиков ВСУ, танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:26:00+03:00
2025-02-18T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 220 боевиков ВСУ, танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк "Leopard" производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ "Богдана", два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 боевых бронированных машин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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сша, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли более 220 военных в Курской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Бойцы добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 220 боевиков ВСУ, танк Leopard производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк "Leopard" производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ "Богдана", два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 боевых бронированных машин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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