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ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.02.2025
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:35:00+03:00
2025-02-18T12:35:00+03:00
2025-02-18T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, зверево, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров, Зверево, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 295 военных и танк в зоне действий "Центра"