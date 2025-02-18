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ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.02.2025

ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:35:00+03:00

2025-02-18T12:35:00+03:00

2025-02-18T12:38:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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димитров

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, зверево, безопасность