Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 18.02.2025 (обновлено: 12:38 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/svo-2000029204.html
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.02.2025
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:35:00+03:00
2025-02-18T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
димитров
зверево
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545924_0:313:3070:2040_1920x0_80_0_0_5a5c72fc2d856a399eebc5e7cc194169.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
зверево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998545924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47843c46922cba62ae2e68dffcaab6f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, зверево, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров, Зверево, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий "Центра"

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 295 военных и танк в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДимитровЗверевоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала