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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 18.02.2025 (обновлено: 12:40 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/svo-2000028709.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 18.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:34:00+03:00
2025-02-18T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
часов яр
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Часов Яр, Иванополье и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.
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северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Часов Яр, Иванополье и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Часов ЯрБезопасность
 
 
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