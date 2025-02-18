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ВС России освободили Ямполовку в ДНР

ВС России освободили Ямполовку в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025

ВС России освободили Ямполовку в ДНР

Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:33:00+03:00

2025-02-18T12:33:00+03:00

2025-02-18T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.Потери ВСУ составили:Также российские бойцы уничтожили склад боеприпасов украинской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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2025

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россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность