Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Ямполовку в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 18.02.2025 (обновлено: 14:16 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/svo-2000028447.html
ВС России освободили Ямполовку в ДНР
ВС России освободили Ямполовку в ДНР - РИА Новости, 18.02.2025
ВС России освободили Ямполовку в ДНР
Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:33:00+03:00
2025-02-18T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998555438_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb58887faaf4908c8fb559e9b0dc33af.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.Потери ВСУ составили:Также российские бойцы уничтожили склад боеприпасов украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998555438_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c962f3433ef6f49e2e2e9e8a5ec69443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
ВС России освободили Ямполовку в ДНР

Минобороны: бойцы "Запада" освободили Ямполовку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Ямполовку в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Ямполовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ямполовку в ДНР
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.
Потери ВСУ составили:
  • свыше 205 военнослужащих;
  • два бронетранспортера М113 производства США;
  • восемь автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО;
  • боевая машина реактивной системы залпового огня "Град";
  • станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские бойцы уничтожили склад боеприпасов украинской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала