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На Западе рассказали, что произойдет с британской армией на Украине

На Западе рассказали, что произойдет с британской армией на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

На Западе рассказали, что произойдет с британской армией на Украине

Потенциальная отправка британских военных на Украину в качестве миротворческого контингента приведет к тому, что армия Великобритании окажется на пределе своих... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:57:00+03:00

2025-02-18T17:57:00+03:00

2025-02-18T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Потенциальная отправка британских военных на Украину в качестве миротворческого контингента приведет к тому, что армия Великобритании окажется на пределе своих возможностей, сообщает газета Sun со ссылкой на военные источники. В понедельник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Он также отметил, что Соединенное Королевство готово играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева. "Это было бы похоже на то, как мы одновременно вели войны в Ираке и Афганистане: тогда армия была сильно загружена. Разница была в том, что тогда у нас были 100 тысяч солдат. Сегодня - их едва 70 тысяч", - пишет издание со ссылкой на один из источников. Ссылаясь на инсайдеров, издание уточняет, что Великобритания могла бы отправить на Украину до 10 тысяч человек, что примерно равняется двум бригадам, а также организовать на месте штаб. Однако нагрузка на британскую армию возрастет с учетом того, что в условиях роста напряженности власти в Лондоне уже обязались отправить в Эстонию бригаду из 5 тысяч солдат в рамках НАТО, сказано в статье. В ней также отмечается, что в случае отправки киевскому режиму 10 тысяч еще 20 тысяч должны быть наготове в Британии. Половина из них будет проходить подготовку перед отправкой, оставшиеся - восстанавливаться и обучать преемников. "Если у нас будут 5 тысяч в Эстонии и 10 тысяч на Украине, то нам потребуется 45 тысяч солдат. Полевая армия насчитывает лишь 48 тысяч, то есть на это уйдут 95% полевой армии. Это не оставляет пространства для маневра", - приводятся в газете слова другого источника. Исходя из этого, один из источников издания полагает, что лучшим решением для Великобритании будет отправка на Украину штаба, выполняющего управленческую функцию. Однако, как он считает, страна, организуя штаб, также должна предоставить и войска. Помимо этого, как утверждает один из источников, преждевременно обещать Украине военный контингент до заключения мирного соглашения, пишет газета. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250218/es-2000037546.html

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великобритания, украина, россия, кир стармер, дональд трамп, дмитрий песков, sun