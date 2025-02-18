https://ria.ru/20250218/stambul-2000176323.html

В Стамбульском аэропорту отменяют рейсы из-за снегопада

В Стамбульском аэропорту отменяют рейсы из-за снегопада - РИА Новости, 18.02.2025

В Стамбульском аэропорту отменяют рейсы из-за снегопада

Несколько рейсов отменят в среду в Стамбульском аэропорту (IST), расположенному к северу от города, из-за неблагоприятной погоды, сообщила авиакомпания Turkish... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:59:00+03:00

2025-02-18T22:59:00+03:00

2025-02-18T22:59:00+03:00

стамбул

москва

амстердам

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583235484_1196:993:3071:2048_1920x0_80_0_0_eb5d6ed00bc7d26f2ba5f495720501aa.jpg

СТАМБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Несколько рейсов отменят в среду в Стамбульском аэропорту (IST), расположенному к северу от города, из-за неблагоприятной погоды, сообщила авиакомпания Turkish Airlines. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула ранее сообщил об отмене до 15% запланированных на четверг и пятницу внутренних и международных авиарейсов из-за прогнозируемого синоптиками сильного снегопада. "Из-за неблагоприятной погоды наша компания отменила несколько рейсов в среду, вылетающих из Стамбульского аэропорта и прилетающих в воздушную гавань", - сообщила Turkish Airlines в соцсетях. Среди отмененных, как выяснило РИА Новости, десятки внутренних рейсов, а также международные рейсы в такие города, как Москва, Амстердам, Салоники, Тегеран, Доха и другие, речь идет о как минимум 60 рейсах в среду. При этом вечерний рейс в Москву в 20.45 мск пока не отменен. Сугробы могут появиться в Стамбуле на этой неделе вследствие четырехдневного снегопада и резкого снижения температуры под влиянием "сибирского" циклона, заявили ранее турецкие синоптики. Власти провинций Стамбул, Анталья и ряда других предупредили о резком снижении температуры на 8-12 градусов со среды. В частности, в Стамбуле температура днем с 19 по 24 февраля не превысит плюс 3 градуса, а ночные температуры опустятся ниже ноля, ожидаются сильные снегопады. Это уже третья волна похолодания за февраль, ранее стамбульские аэропорты отменили несколько сотен рейсов из-за осадков, однако снег в большинстве районов таял моментально. Рекордным в этом плане был 1987 год, когда высота снежного покрова в мегаполисе достигла 1 метра.

https://ria.ru/20250113/china-1993548291.html

https://ria.ru/20250207/pulkovo-1998050708.html

стамбул

москва

амстердам

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, москва, амстердам, в мире, турция