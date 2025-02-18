В Стамбульском аэропорту отменяют рейсы из-за снегопада
Из-за снега в Стамбульском аэропорту отменили 15% рейсов, в том числе в Москву
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Несколько рейсов отменят в среду в Стамбульском аэропорту (IST), расположенному к северу от города, из-за неблагоприятной погоды, сообщила авиакомпания Turkish Airlines.
Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула ранее сообщил об отмене до 15% запланированных на четверг и пятницу внутренних и международных авиарейсов из-за прогнозируемого синоптиками сильного снегопада.
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"Из-за неблагоприятной погоды наша компания отменила несколько рейсов в среду, вылетающих из Стамбульского аэропорта и прилетающих в воздушную гавань", - сообщила Turkish Airlines в соцсетях.
Сугробы могут появиться в Стамбуле на этой неделе вследствие четырехдневного снегопада и резкого снижения температуры под влиянием "сибирского" циклона, заявили ранее турецкие синоптики.
Власти провинций Стамбул, Анталья и ряда других предупредили о резком снижении температуры на 8-12 градусов со среды. В частности, в Стамбуле температура днем с 19 по 24 февраля не превысит плюс 3 градуса, а ночные температуры опустятся ниже ноля, ожидаются сильные снегопады.
Это уже третья волна похолодания за февраль, ранее стамбульские аэропорты отменили несколько сотен рейсов из-за осадков, однако снег в большинстве районов таял моментально. Рекордным в этом плане был 1987 год, когда высота снежного покрова в мегаполисе достигла 1 метра.
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