https://ria.ru/20250218/stal-1999914071.html

Трамп выполнил свое первое обещание: Европа лишилась ключевого ресурса

Трамп выполнил свое первое обещание: Европа лишилась ключевого ресурса - РИА Новости, 18.02.2025

Трамп выполнил свое первое обещание: Европа лишилась ключевого ресурса

В ЕС забили тревогу, когда Трамп ввел высокие пошлины на сталь и алюминий: ждут резкого ухудшения ситуации в сталелитейной промышленности. К чему готовятся... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:00:00+03:00

2025-02-18T08:00:00+03:00

2025-02-18T11:32:00+03:00

экономика

европа

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дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

сталь

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС забили тревогу, когда Трамп ввел высокие пошлины на сталь и алюминий: ждут резкого ухудшения ситуации в сталелитейной промышленности. К чему готовятся европейские металлурги, есть ли куда перенаправить продукцию и почему в действиях американской администрации видят план захвата предприятий — в материале РИА Новости."Ужасное отношение"Трамп выполняет предвыборные обещания: 25-процентный сбор на ввоз алюминия и стали из ЕС уже утвержден. Как пояснял хозяин Белого дома, это ответ на "ужасное отношение Брюсселя к Вашингтону".В Европе впали в уныние. Руководитель Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) Хенрик Адам предупредил: ситуация в сталелитейной промышленности ЕС, и без того критическая, резко ухудшится."Это эскалация торговой войны, начатой еще при первой администрации Трампа", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Eurofer.Большие потериОсновные поставщики стали в США — Канада, Мексика, Бразилия, Южная Корея, алюминия — Канада, Китай, ОАЭ. Тем не менее американский рынок — второй по продажам для европейских металлургов, 16% всего экспорта стали из ЕС.По оценкам главы Eurofer, теперь понадобится искать других покупателей для 3,7 миллиона тонн металла.По мнению аналитиков рынка, это будет непросто."Речь идет о поставках на 2,5-3 миллиарда долларов в год. Конечно, что-то удастся реализовать в Африке или Азии, но немного: в Африке рынок небольшой, Азия, наоборот, сама экспортирует", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Дальнейшая деиндустриализацияИз-за дорогих энергоносителей европейская металлургия и так работает на грани рентабельности. Наблюдатели ждут резкого снижения выплавки стали в этом году и массовых увольнений.По данным Eurofer, в 2024-м в сталелитейной промышленности ЕС сократили более 18 тысяч рабочих мест.Предстоит новая волна консервирования производственных мощностей и банкротств предприятий.Возникает и другая проблема: разрушение собственной индустрии стимулирует приток дешевого импорта.На это также обращают внимание в Eurofer. Как уточняют в ассоциации, уже сейчас "избыточные мощности по производству стали выгружаются на уязвимый европейский рынок по крайне низким ценам, в основном из Азии, Северной Африки и с Ближнего Востока". Это в конечном счете может привести к деиндустриализации Европы."Сталелитейные бизнесы в ЕС столкнулись со спадом спроса, вызванного сокращением предложения в автомобильной промышленности. А дополнительные сборы означают сокращение экспорта, повышение издержек и наводнение внутреннего рынка китайскими аналогами", — поясняет Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Приберут к рукамЭкономисты не исключают и того, что действия американцев — продуманный стратегический план захвата европейской сталелитейной промышленности.Еще в разгар энергокризиса в 2022-м, столкнувшись с неподъемными ценами на электричество, компании, в том числе металлургические, принялись переносить производственные мощности за океан. Экономика США от этого очень выиграла.Лишившиеся рынка сбыта европейские предприятия очень выгодно выкупят американские компании, прогнозируют эксперты. А потом и пошлины для себя обнулят, сохранив их для конкурентов.

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экономика, европа, сша, азия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сталь, деиндустриализация