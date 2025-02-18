https://ria.ru/20250218/ssha-2000092944.html

Рубио заявил о значимости встречи в Эр-Рияде для России и США

Рубио заявил о значимости встречи в Эр-Рияде для России и США - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио заявил о значимости встречи в Эр-Рияде для России и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде стала важным шагом, заложившим основу для дальнейшего... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:20:00+03:00

2025-02-18T16:20:00+03:00

2025-02-18T16:56:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

марко рубио

россия

сша

вашингтон (штат)

политика

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде стала важным шагом, заложившим основу для дальнейшего взаимодействия, поскольку значимые контакты между сторонами отсутствовали почти три года."Я считаю, что эта встреча была важной, потому что у нас почти три года не было серьёзного взаимодействия с Россией. Теперь есть основа для будущих обсуждений", – заявил он журналистам по итогам переговоров.Рубио также отметил, что дальнейшее развитие мирного процесса по Украине будет зависеть от готовности сторон не только давать обещания, но и выполнять их."Как всё сложится, зависит от сторон и их готовности не просто давать обещания, но и выполнять их. Это будет проверено в ближайшие недели", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html

россия

сша

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, марко рубио, россия, сша, вашингтон (штат), политика