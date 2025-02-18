https://ria.ru/20250218/ssha-2000035246.html

Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников

Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников - РИА Новости, 18.02.2025

Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников

Власти США готовятся уволить сотни сотрудников министерства внутренней безопасности, занимающих высокие должности, но не для сокращения численности персонала, а РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Власти США готовятся уволить сотни сотрудников министерства внутренней безопасности, занимающих высокие должности, но не для сокращения численности персонала, а для вытеснения лиц, которые, по мнению новой администрации, не разделяют ее целей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа готовится уволить на этой неделе сотни сотрудников высокого уровня в министерстве внутренней безопасности в рамках мер по избавлению третьего по размеру ведомства страны от людей, которые, как считается, не разделяют целей администрации", - сообщает телеканал. По словам собеседников телеканала, у администрации есть "централизованный план" и список высокопоставленных лиц во всех подразделениях министерства, которых коснутся эти меры. Источники отметили, что на этой неделе могут быть уволены карьерные сотрудники на некоторых высоких управленческих уровнях. Бывший высокопоставленный чиновник из предыдущей администрации заявил телеканалу, что речь идет о людях, "влияющих на политику и стратегию" на своих должностях. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила ранее, что администрация Трампа продолжает масштабные сокращения сотрудников федеральных ведомств, затронув в том числе офис кредитных программ министерства энергетики.

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