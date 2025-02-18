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Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников - РИА Новости, 18.02.2025
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12:53 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ssha-2000035246.html
Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников
Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников - РИА Новости, 18.02.2025
Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников
Власти США готовятся уволить сотни сотрудников министерства внутренней безопасности, занимающих высокие должности, но не для сокращения численности персонала, а РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:53:00+03:00
2025-02-18T12:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Власти США готовятся уволить сотни сотрудников министерства внутренней безопасности, занимающих высокие должности, но не для сокращения численности персонала, а для вытеснения лиц, которые, по мнению новой администрации, не разделяют ее целей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа готовится уволить на этой неделе сотни сотрудников высокого уровня в министерстве внутренней безопасности в рамках мер по избавлению третьего по размеру ведомства страны от людей, которые, как считается, не разделяют целей администрации", - сообщает телеканал. По словам собеседников телеканала, у администрации есть "централизованный план" и список высокопоставленных лиц во всех подразделениях министерства, которых коснутся эти меры. Источники отметили, что на этой неделе могут быть уволены карьерные сотрудники на некоторых высоких управленческих уровнях. Бывший высокопоставленный чиновник из предыдущей администрации заявил телеканалу, что речь идет о людях, "влияющих на политику и стратегию" на своих должностях. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила ранее, что администрация Трампа продолжает масштабные сокращения сотрудников федеральных ведомств, затронув в том числе офис кредитных программ министерства энергетики.
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в мире, сша, nbc
В мире, США, NBC
Ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников

NBC: ведомство внутренней безопасности США может уволить сотни работников

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Власти США готовятся уволить сотни сотрудников министерства внутренней безопасности, занимающих высокие должности, но не для сокращения численности персонала, а для вытеснения лиц, которые, по мнению новой администрации, не разделяют ее целей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа готовится уволить на этой неделе сотни сотрудников высокого уровня в министерстве внутренней безопасности в рамках мер по избавлению третьего по размеру ведомства страны от людей, которые, как считается, не разделяют целей администрации", - сообщает телеканал.
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По словам собеседников телеканала, у администрации есть "централизованный план" и список высокопоставленных лиц во всех подразделениях министерства, которых коснутся эти меры. Источники отметили, что на этой неделе могут быть уволены карьерные сотрудники на некоторых высоких управленческих уровнях. Бывший высокопоставленный чиновник из предыдущей администрации заявил телеканалу, что речь идет о людях, "влияющих на политику и стратегию" на своих должностях.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила ранее, что администрация Трампа продолжает масштабные сокращения сотрудников федеральных ведомств, затронув в том числе офис кредитных программ министерства энергетики.
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