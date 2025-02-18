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Глава администрации соцобеспечения США ушла в отставку после спора с DOGE

Глава администрации соцобеспечения США ушла в отставку после спора с DOGE - РИА Новости, 18.02.2025

Глава администрации соцобеспечения США ушла в отставку после спора с DOGE

Глава администрации социального обеспечения США Мишель Кинг ушла в отставку после спора с департаментом эффективности государственного управления (DOGE) о... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:29:00+03:00

2025-02-18T12:29:00+03:00

2025-02-18T12:29:00+03:00

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вивек рамасвами

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава администрации социального обеспечения США Мишель Кинг ушла в отставку после спора с департаментом эффективности государственного управления (DOGE) о доступе к чувствительным данным ведомства, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Глава администрации соцобеспечения ушла в отставку после спора с работниками DOGE о доступе к чувствительным личным данным", - указывает телеканал. Источники заявили телеканалу, что сотрудники DOGE хотели получить доступ к системе внутренних данных ведомства с чувствительной информацией американцев, однако пока неясно, удалось ли им это сделать. Отмечается, что Мишель Кинг, которая была исполняющим обязанности руководителя администрации соцобеспечения США, проработала там более 30 лет. Ранее глава DOGE предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250217/mask-1999760920.html

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в мире, сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп