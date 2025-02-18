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Тыловики "Центра" отметили 325-ю годовщину со дня образования службы - РИА Новости, 18.02.2025
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Тыловики "Центра" отметили 325-ю годовщину со дня образования службы
Тыловики "Центра" отметили 325-ю годовщину со дня образования службы - РИА Новости, 18.02.2025
Тыловики "Центра" отметили 325-ю годовщину со дня образования службы
Тыловики группировки войск "Центр" отметили в зоне СВО 325-ю годовщину со дня образования продовольственной и вещевой службы, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T05:10:00+03:00
2025-02-18T05:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Тыловики группировки войск "Центр" отметили в зоне СВО 325-ю годовщину со дня образования продовольственной и вещевой службы, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Восемнадцатого февраля 2025 года исполняется 325 лет со дня образования продовольственной и вещевой службы ВС РФ. В 1700 году царь Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. Аналогичные должности вводились в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиант-мейстерами. Тогда же были установлены и первые нормы довольствия для солдат. "В свой профессиональный праздник военнослужащие продовольственной и вещевой службы группировки войск "Центр" продолжают осуществлять бесперебойное обеспечение подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения и в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО), продовольствием и вещевым имуществом", - сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что специалисты выполняют поставленные задачи наравне с боевыми подразделениями. Они организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, выдачу новой формой одежды, разворачивают полевые банно-прачечные комбинаты, полевые кухни, хлебопекарни и столовые, работа которых организована в тыловых районах и непосредственно под землей, что гарантирует безопасность личного состава и оборудования. "Доставка продовольствия и воды в подразделения, находящихся на линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении зоны СВО, всегда связана с риском для жизни", - подчеркнули в МО РФ. Как отметили в ведомстве, тыловики прекрасно понимают, что бойцы на передовой должны быть обеспечены всем необходимым - от продуктов питания до обмундирования и экипировки. Принимаются все возможные меры, чтобы в любых условиях обстановки положенные нормы довольствия были доведены до каждого военнослужащего.
https://ria.ru/20250218/spetsoperatsiya-1999958830.html
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безопасность, россия, петр i
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Петр I
Тыловики "Центра" отметили 325-ю годовщину со дня образования службы

Минобороны: тыловики "Центра" отметили 325-ю годовщину со дня образования службы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Тыловики группировки войск "Центр" отметили в зоне СВО 325-ю годовщину со дня образования продовольственной и вещевой службы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Восемнадцатого февраля 2025 года исполняется 325 лет со дня образования продовольственной и вещевой службы ВС РФ. В 1700 году царь Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. Аналогичные должности вводились в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиант-мейстерами. Тогда же были установлены и первые нормы довольствия для солдат.
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"В свой профессиональный праздник военнослужащие продовольственной и вещевой службы группировки войск "Центр" продолжают осуществлять бесперебойное обеспечение подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения и в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО), продовольствием и вещевым имуществом", - сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что специалисты выполняют поставленные задачи наравне с боевыми подразделениями. Они организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, выдачу новой формой одежды, разворачивают полевые банно-прачечные комбинаты, полевые кухни, хлебопекарни и столовые, работа которых организована в тыловых районах и непосредственно под землей, что гарантирует безопасность личного состава и оборудования.
"Доставка продовольствия и воды в подразделения, находящихся на линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении зоны СВО, всегда связана с риском для жизни", - подчеркнули в МО РФ.
Как отметили в ведомстве, тыловики прекрасно понимают, что бойцы на передовой должны быть обеспечены всем необходимым - от продуктов питания до обмундирования и экипировки. Принимаются все возможные меры, чтобы в любых условиях обстановки положенные нормы довольствия были доведены до каждого военнослужащего.
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