https://ria.ru/20250218/sotsseti-1999959394.html
В Австралии назвали оправданным запрет на соцсети для детей
В Австралии назвали оправданным запрет на соцсети для детей - РИА Новости, 18.02.2025
В Австралии назвали оправданным запрет на соцсети для детей
Введенный в Австралии запрет на использование детьми до 16 лет соцсетей оправдан, так как подростки, слишком погружаясь в интернет, теряют способность общаться... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T05:20:00+03:00
2025-02-18T05:20:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Введенный в Австралии запрет на использование детьми до 16 лет соцсетей оправдан, так как подростки, слишком погружаясь в интернет, теряют способность общаться друг с другом, заявил в интервью РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей. "Это большая удача. Я растил детей и считаю, что подростки младше 18 лет не должны пользоваться смартфонами. Они теряют способность общаться. Вы наблюдаете за ними в Австралии, вы наблюдаете за ними здесь - они будут сидеть группой в автобусе, но не общаться. Они все сидят, опустив глаза. Меня это шокирует. Потому что я вырос в другом мире, там я садился в поезд и болтал со своими друзьями", - сказал Лоу. По его словам, при общении в соцсетях очень легко оскорбить кого-то. "Если вы попробуете сделать это лично, вас, вероятно, ударят и это будет иметь последствия. В интернете нет никаких последствий. Кроме того, педофилы в интернете ищут уязвимых детей, притворяясь их сверстниками. Это пугает. Так что, я думаю, нам нужно трезво взглянуть на то, что мы делаем с имеющимися у нас технологиями, и немного отступить", - добавил собеседник агентства. Лоу, занимавшийся на родине подготовкой и проведением предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался в России. Он стал первым на Дальнем Востоке иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык.
https://ria.ru/20250218/assanzh-1999956562.html
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австралия, россия, технологии, владивосток, владимир путин
Австралия, Россия, Технологии, Владивосток, Владимир Путин
В Австралии назвали оправданным запрет на соцсети для детей
Политолог Лоу: введенный в Австралии запрет на соцсети для детей оправдан
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Введенный в Австралии запрет на использование детьми до 16 лет соцсетей оправдан, так как подростки, слишком погружаясь в интернет, теряют способность общаться друг с другом, заявил в интервью РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу.
В ноябре 2024 года Австралия
запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей.
"Это большая удача. Я растил детей и считаю, что подростки младше 18 лет не должны пользоваться смартфонами. Они теряют способность общаться. Вы наблюдаете за ними в Австралии, вы наблюдаете за ними здесь - они будут сидеть группой в автобусе, но не общаться. Они все сидят, опустив глаза. Меня это шокирует. Потому что я вырос в другом мире, там я садился в поезд и болтал со своими друзьями", - сказал Лоу.
По его словам, при общении в соцсетях очень легко оскорбить кого-то.
"Если вы попробуете сделать это лично, вас, вероятно, ударят и это будет иметь последствия. В интернете нет никаких последствий. Кроме того, педофилы в интернете ищут уязвимых детей, притворяясь их сверстниками. Это пугает. Так что, я думаю, нам нужно трезво взглянуть на то, что мы делаем с имеющимися у нас технологиями, и немного отступить", - добавил собеседник агентства.
Лоу, занимавшийся на родине подготовкой и проведением предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток
из-за русской супруги и остался в России
. Он стал первым на Дальнем Востоке
иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина
. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык.