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Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев - РИА Новости, 18.02.2025
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19:52 18.02.2025 (обновлено: 20:34 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/sobaki-2000158007.html
Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев
Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев - РИА Новости, 18.02.2025
Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев
Владельцы собак Подмосковья с марта этого года должны регистрировать своих питомцев в ветеринарных учреждениях, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:52:00+03:00
2025-02-18T20:34:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
домашние питомцы
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владельцы собак Подмосковья с марта этого года должны регистрировать своих питомцев в ветеринарных учреждениях, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "С марта 2025 года в Московской области вступают в силу изменения в КоАП России, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев. Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери. В соответствии с порядком регистрации домашних животных, утвержденным постановлением правительства Московской области от 20.06.2023 № 406-ПП, владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста", — отметили в пресс-службе. Как отмечается, обязательная регистрация распространяется только на собак, остальные животные — на усмотрение владельца. При этом никаких ограничений на количество собак на человека не предусмотрено. Оформить питомца можно в ветеринарных учреждениях, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Записать на прием можно как через региональный портал государственных услуг, так и по телефону. В клинике ветеринарный врач проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также запишет информацию о животном: Кроме того, специалист также внесет в базу информацию о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что если хозяева не сделают этого, то их могут привлечь к административной ответственности. Штраф составит от полутора до трех тысяч рублей.
https://ria.ru/20250217/sobaki-1999859359.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия, домашние питомцы
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, домашние питомцы
Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев

Владельцев собак в Подмосковье с марта обяжут зарегистрировать своих питомцев

© Depositphotos.com / NatashaFedorovaЗолотой ретривер
Золотой ретривер - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Depositphotos.com / NatashaFedorova
Золотой ретривер. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владельцы собак Подмосковья с марта этого года должны регистрировать своих питомцев в ветеринарных учреждениях, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"С марта 2025 года в Московской области вступают в силу изменения в КоАП России, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев. Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери. В соответствии с порядком регистрации домашних животных, утвержденным постановлением правительства Московской области от 20.06.2023 № 406-ПП, владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста", — отметили в пресс-службе.
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Как отмечается, обязательная регистрация распространяется только на собак, остальные животные — на усмотрение владельца. При этом никаких ограничений на количество собак на человека не предусмотрено.
Оформить питомца можно в ветеринарных учреждениях, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Записать на прием можно как через региональный портал государственных услуг, так и по телефону.
В клинике ветеринарный врач проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также запишет информацию о животном:
  • породу;
  • пол;
  • окрас;
  • кличку.
Кроме того, специалист также внесет в базу информацию о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что если хозяева не сделают этого, то их могут привлечь к административной ответственности. Штраф составит от полутора до трех тысяч рублей.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Россиядомашние питомцы
 
 
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