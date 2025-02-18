https://ria.ru/20250218/sobaki-2000158007.html

Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев

Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев - РИА Новости, 18.02.2025

Владельцев собак в Подмосковье обяжут зарегистрировать своих питомцев

Владельцы собак Подмосковья с марта этого года должны регистрировать своих питомцев в ветеринарных учреждениях, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:52:00+03:00

2025-02-18T19:52:00+03:00

2025-02-18T20:34:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

домашние питомцы

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владельцы собак Подмосковья с марта этого года должны регистрировать своих питомцев в ветеринарных учреждениях, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "С марта 2025 года в Московской области вступают в силу изменения в КоАП России, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев. Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери. В соответствии с порядком регистрации домашних животных, утвержденным постановлением правительства Московской области от 20.06.2023 № 406-ПП, владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста", — отметили в пресс-службе. Как отмечается, обязательная регистрация распространяется только на собак, остальные животные — на усмотрение владельца. При этом никаких ограничений на количество собак на человека не предусмотрено. Оформить питомца можно в ветеринарных учреждениях, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Записать на прием можно как через региональный портал государственных услуг, так и по телефону. В клинике ветеринарный врач проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также запишет информацию о животном: Кроме того, специалист также внесет в базу информацию о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что если хозяева не сделают этого, то их могут привлечь к административной ответственности. Штраф составит от полутора до трех тысяч рублей.

https://ria.ru/20250217/sobaki-1999859359.html

https://ria.ru/20250216/kinolog-1999635719.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), россия, домашние питомцы