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В Оренбургской области женщина пыталась заживо сжечь знакомых
В Оренбургской области женщина пыталась заживо сжечь знакомых - РИА Новости, 18.02.2025
В Оренбургской области женщина пыталась заживо сжечь знакомых
Правоохранительные органы задержали в Оренбургской области женщину, которая из ревности пыталась заживо сжечь знакомых, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:45:00+03:00
2025-02-18T12:45:00+03:00
2025-02-18T12:45:00+03:00
происшествия
оренбургская область
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УФА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Оренбургской области женщину, которая из ревности пыталась заживо сжечь знакомых, сообщило СУСК РФ по региону. Фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство стала жительница села Трудовое Ташлинского района. "Ночью 13 февраля подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, где также находились двое её знакомых, которые к этому времени спали, испытывая к последним личную неприязнь, обусловленную ревностью, с целью их убийства подожгла мягкую мебель, в результате чего произошло возгорание дома", - говорится в сообщении. Убедившись в горении подожженных предметов, подозреваемая покинула дом и скрылась с места происшествия. Преступный умысел на убийство подозреваемая до конца не довела вследствие того, что потерпевшие проснулись и потушили пожар, сообщило следственное управление. "Подозреваемая задержана", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998898842.html
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происшествия, оренбургская область, россия, ташлинский район
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Ташлинский район
В Оренбургской области женщина пыталась заживо сжечь знакомых
В Оренбургской области задержали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомых