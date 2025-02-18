https://ria.ru/20250218/sk-2000032251.html

В Оренбургской области женщина пыталась заживо сжечь знакомых

В Оренбургской области женщина пыталась заживо сжечь знакомых - РИА Новости, 18.02.2025

В Оренбургской области женщина пыталась заживо сжечь знакомых

Правоохранительные органы задержали в Оренбургской области женщину, которая из ревности пыталась заживо сжечь знакомых, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:45:00+03:00

2025-02-18T12:45:00+03:00

2025-02-18T12:45:00+03:00

происшествия

оренбургская область

россия

ташлинский район

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УФА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Оренбургской области женщину, которая из ревности пыталась заживо сжечь знакомых, сообщило СУСК РФ по региону. Фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство стала жительница села Трудовое Ташлинского района. "Ночью 13 февраля подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, где также находились двое её знакомых, которые к этому времени спали, испытывая к последним личную неприязнь, обусловленную ревностью, с целью их убийства подожгла мягкую мебель, в результате чего произошло возгорание дома", - говорится в сообщении. Убедившись в горении подожженных предметов, подозреваемая покинула дом и скрылась с места происшествия. Преступный умысел на убийство подозреваемая до конца не довела вследствие того, что потерпевшие проснулись и потушили пожар, сообщило следственное управление. "Подозреваемая задержана", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250212/moskva-1998898842.html

https://ria.ru/20250203/omsk-1996961822.html

оренбургская область

россия

ташлинский район

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происшествия, оренбургская область, россия, ташлинский район