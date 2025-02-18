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"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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16:31 18.02.2025 (обновлено: 16:43 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/siyyarto-2000096676.html
"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США
"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США - РИА Новости, 18.02.2025
"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал прекрасной новость о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии и заявил, что ЕС правильно на них не позвали. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:31:00+03:00
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россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
венгрия
петер сийярто
в мире
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал прекрасной новость о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии и заявил, что ЕС правильно на них не позвали."На мой взгляд, это прекрасная новость, лучшая новость последних месяцев, что в Эр-Рияде прошли переговоры коллег - глав МИД России и США", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.По его словам, "провоенный либеральный европейский мейнстрим сейчас визжит, что они не могут сидеть за столом переговоров"."Пришло время им понять, что сторонников войны не приглашают за стол переговоров о мире, да и правильно, слава Богу, с ними не разделяют переговоры о мире", - отметил Сийярто.
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Евросоюз, США, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Венгрия, Петер Сийярто, В мире
"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США

Сийярто назвал новость о переговорах России и США прекрасной

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал прекрасной новость о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии и заявил, что ЕС правильно на них не позвали.
"На мой взгляд, это прекрасная новость, лучшая новость последних месяцев, что в Эр-Рияде прошли переговоры коллег - глав МИД России и США", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
По его словам, "провоенный либеральный европейский мейнстрим сейчас визжит, что они не могут сидеть за столом переговоров".
"Пришло время им понять, что сторонников войны не приглашают за стол переговоров о мире, да и правильно, слава Богу, с ними не разделяют переговоры о мире", - отметил Сийярто.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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ЕвросоюзСШАРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВенгрияПетер СийяртоВ мире
 
 
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