https://ria.ru/20250218/siyyarto-2000096676.html

"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США

"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США - РИА Новости, 18.02.2025

"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал прекрасной новость о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии и заявил, что ЕС правильно на них не позвали. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:31:00+03:00

2025-02-18T16:31:00+03:00

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евросоюз

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал прекрасной новость о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии и заявил, что ЕС правильно на них не позвали."На мой взгляд, это прекрасная новость, лучшая новость последних месяцев, что в Эр-Рияде прошли переговоры коллег - глав МИД России и США", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.По его словам, "провоенный либеральный европейский мейнстрим сейчас визжит, что они не могут сидеть за столом переговоров"."Пришло время им понять, что сторонников войны не приглашают за стол переговоров о мире, да и правильно, слава Богу, с ними не разделяют переговоры о мире", - отметил Сийярто.

https://ria.ru/20250218/ukraina-2000098537.html

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