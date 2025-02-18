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Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей - РИА Новости, 18.02.2025
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10:55 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/shkolnitsa-1999991322.html
Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей
Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей - РИА Новости, 18.02.2025
Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей
Асбестовский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Калининграда, который закрутил роман с 13-летней школьницей после игры в Dota,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:55:00+03:00
2025-02-18T10:55:00+03:00
происшествия
калининград
асбест
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Асбестовский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Калининграда, который закрутил роман с 13-летней школьницей после игры в Dota, сообщает Свердловский областной суд. По данным суда, 24-летний житель Калининграда Роман Диких познакомился с школьницей из Асбеста во время игры в Dota, после чего между парой завязался роман по переписке. В дальнейшем молодой человек приехал на Урал и снял квартиру, где уединялся с девочкой, достоверно зная, что она несовершеннолетняя. В один из дней на улице школьнице стало плохо, но от медицинского осмотра после вызова "скорой" она отказалась, однако врачи передали сведения о странном вызове в полицию. В рамках проверки сотрудники по делам несовершеннолетних связались с калининградцем, который признался, что встречается со школьницей. "Асбестовский городской суд признал Романа Диких виновным в 14 эпизодах интимной связи с лицом, не достигшим 14-летия, пяти эпизодах развратных действий с лицом в возрасте от 12 до 14 лет. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Помимо этого, молодому человеку, который получил специальность учитель информатики и английского языка, но не работал по ней, запрещено в течение 7 лет заниматься педагогической деятельностью.
https://ria.ru/20250213/shkolnitsa-1999139138.html
https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999828667.html
калининград
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происшествия, калининград, асбест, свердловский областной суд
Происшествия, Калининград, Асбест, Свердловский областной суд
Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей

Жителя Калининграда осудили на пять лет за роман со школьницей после игры в Dota

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Асбестовский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Калининграда, который закрутил роман с 13-летней школьницей после игры в Dota, сообщает Свердловский областной суд.
По данным суда, 24-летний житель Калининграда Роман Диких познакомился с школьницей из Асбеста во время игры в Dota, после чего между парой завязался роман по переписке. В дальнейшем молодой человек приехал на Урал и снял квартиру, где уединялся с девочкой, достоверно зная, что она несовершеннолетняя. В один из дней на улице школьнице стало плохо, но от медицинского осмотра после вызова "скорой" она отказалась, однако врачи передали сведения о странном вызове в полицию. В рамках проверки сотрудники по делам несовершеннолетних связались с калининградцем, который признался, что встречается со школьницей.
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"Асбестовский городской суд признал Романа Диких виновным в 14 эпизодах интимной связи с лицом, не достигшим 14-летия, пяти эпизодах развратных действий с лицом в возрасте от 12 до 14 лет. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Помимо этого, молодому человеку, который получил специальность учитель информатики и английского языка, но не работал по ней, запрещено в течение 7 лет заниматься педагогической деятельностью.
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