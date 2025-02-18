Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей
Жителя Калининграда осудили на пять лет за роман со школьницей после игры в Dota
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Асбестовский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Калининграда, который закрутил роман с 13-летней школьницей после игры в Dota, сообщает Свердловский областной суд.
По данным суда, 24-летний житель Калининграда Роман Диких познакомился с школьницей из Асбеста во время игры в Dota, после чего между парой завязался роман по переписке. В дальнейшем молодой человек приехал на Урал и снял квартиру, где уединялся с девочкой, достоверно зная, что она несовершеннолетняя. В один из дней на улице школьнице стало плохо, но от медицинского осмотра после вызова "скорой" она отказалась, однако врачи передали сведения о странном вызове в полицию. В рамках проверки сотрудники по делам несовершеннолетних связались с калининградцем, который признался, что встречается со школьницей.
"Асбестовский городской суд признал Романа Диких виновным в 14 эпизодах интимной связи с лицом, не достигшим 14-летия, пяти эпизодах развратных действий с лицом в возрасте от 12 до 14 лет. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Помимо этого, молодому человеку, который получил специальность учитель информатики и английского языка, но не работал по ней, запрещено в течение 7 лет заниматься педагогической деятельностью.
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
17 февраля, 14:12