https://ria.ru/20250218/shkolnitsa-1999991322.html

Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей

Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей - РИА Новости, 18.02.2025

Житель Калининграда получил пять лет колонии за роман со школьницей

Асбестовский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Калининграда, который закрутил роман с 13-летней школьницей после игры в Dota,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:55:00+03:00

2025-02-18T10:55:00+03:00

2025-02-18T10:55:00+03:00

происшествия

калининград

асбест

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Асбестовский городской суд приговорил к 5 годам колонии общего режима жителя Калининграда, который закрутил роман с 13-летней школьницей после игры в Dota, сообщает Свердловский областной суд. По данным суда, 24-летний житель Калининграда Роман Диких познакомился с школьницей из Асбеста во время игры в Dota, после чего между парой завязался роман по переписке. В дальнейшем молодой человек приехал на Урал и снял квартиру, где уединялся с девочкой, достоверно зная, что она несовершеннолетняя. В один из дней на улице школьнице стало плохо, но от медицинского осмотра после вызова "скорой" она отказалась, однако врачи передали сведения о странном вызове в полицию. В рамках проверки сотрудники по делам несовершеннолетних связались с калининградцем, который признался, что встречается со школьницей. "Асбестовский городской суд признал Романа Диких виновным в 14 эпизодах интимной связи с лицом, не достигшим 14-летия, пяти эпизодах развратных действий с лицом в возрасте от 12 до 14 лет. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Помимо этого, молодому человеку, который получил специальность учитель информатики и английского языка, но не работал по ней, запрещено в течение 7 лет заниматься педагогической деятельностью.

https://ria.ru/20250213/shkolnitsa-1999139138.html

https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999828667.html

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происшествия, калининград, асбест, свердловский областной суд