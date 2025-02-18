https://ria.ru/20250218/sbu-2000057907.html

СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области

СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 18.02.2025

СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины сообщила во вторник о задержании мобилизованного жителя Украины, который якобы собирал данные о месторасположении подразделений ВСУ... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:29:00+03:00

2025-02-18T14:29:00+03:00

2025-02-18T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила во вторник о задержании мобилизованного жителя Украины, который якобы собирал данные о месторасположении подразделений ВСУ и электроподстанций для последующих ракетных ударов по ним. "Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Хмельницком. Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный в местную военную часть, который корректировал ракетные удары по западному региону Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что целями были пункты базирования украинских войск, электроподстанции, объекты железной дороги. Военнослужащий отслеживал их, используя БПЛА, также установил скрытую камеру напротив узловой железнодорожной станции. Против мужчины заведено уголовное дело по статье "Госизмена". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250212/sbu-1998852988.html

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