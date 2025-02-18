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СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/sbu-2000057907.html
СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области
СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 18.02.2025
СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области
Служба безопасности Украины сообщила во вторник о задержании мобилизованного жителя Украины, который якобы собирал данные о месторасположении подразделений ВСУ... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:29:00+03:00
2025-02-18T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
хмельницкая область
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила во вторник о задержании мобилизованного жителя Украины, который якобы собирал данные о месторасположении подразделений ВСУ и электроподстанций для последующих ракетных ударов по ним. "Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Хмельницком. Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный в местную военную часть, который корректировал ракетные удары по западному региону Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что целями были пункты базирования украинских войск, электроподстанции, объекты железной дороги. Военнослужащий отслеживал их, используя БПЛА, также установил скрытую камеру напротив узловой железнодорожной станции. Против мужчины заведено уголовное дело по статье "Госизмена". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250212/sbu-1998852988.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, хмельницкая область, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Хмельницкая область, Хмельницкий (город)
СБУ заявила, что выявила шпиона в рядах ВСУ в Хмельницкой области

СБУ в Хмельницкой области задержала шпиона за сбор данных о дислокации ВСУ

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила во вторник о задержании мобилизованного жителя Украины, который якобы собирал данные о месторасположении подразделений ВСУ и электроподстанций для последующих ракетных ударов по ним.
"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Хмельницком. Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный в местную военную часть, который корректировал ракетные удары по западному региону Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве утверждают, что целями были пункты базирования украинских войск, электроподстанции, объекты железной дороги. Военнослужащий отслеживал их, используя БПЛА, также установил скрытую камеру напротив узловой железнодорожной станции. Против мужчины заведено уголовное дело по статье "Госизмена". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах
12 февраля, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныХмельницкая областьХмельницкий (город)
 
 
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