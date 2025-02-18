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Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова - РИА Новости, 18.02.2025
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20:04 18.02.2025 (обновлено: 20:19 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000159505.html
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова
Вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, однако в будущем... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:04:00+03:00
2025-02-18T20:19:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
марко рубио
сергей лавров
санкции в отношении россии
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, однако в будущем сторонам предстоит обсудить "множество тем", заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио."Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога", – сказал он журналистам.Ранее в госдепе подтвердили, что в ходе переговоров обсуждался механизм нормализации работы дипмиссий и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, марко рубио, сергей лавров, санкции в отношении россии, в мире, украина
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Марко Рубио, Сергей Лавров, Санкции в отношении России, В мире, Украина
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова

Рубио о перспективе снятия санкций с Лаврова: мы еще не на том этапе переговоров

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, однако в будущем сторонам предстоит обсудить "множество тем", заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
«
"Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога", – сказал он журналистам.
Ранее в госдепе подтвердили, что в ходе переговоров обсуждался механизм нормализации работы дипмиссий и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеМарко РубиоСергей ЛавровСанкции в отношении РоссииВ миреУкраина
 
 
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