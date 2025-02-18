https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000159505.html

Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова

Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова

Вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, однако в будущем... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:04:00+03:00

2025-02-18T20:04:00+03:00

2025-02-18T20:19:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, однако в будущем сторонам предстоит обсудить "множество тем", заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио."Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога", – сказал он журналистам.Ранее в госдепе подтвердили, что в ходе переговоров обсуждался механизм нормализации работы дипмиссий и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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