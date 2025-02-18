https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000159505.html
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова
Вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, однако в будущем... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:04:00+03:00
2025-02-18T20:04:00+03:00
2025-02-18T20:19:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Вопрос о возможной отмене санкций против главы МИД России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, однако в будущем сторонам предстоит обсудить "множество тем", заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио."Мы пока не на том уровне обсуждений, но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался – сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога", – сказал он журналистам.Ранее в госдепе подтвердили, что в ходе переговоров обсуждался механизм нормализации работы дипмиссий и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова
Рубио о перспективе снятия санкций с Лаврова: мы еще не на том этапе переговоров