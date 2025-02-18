https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000015825.html

ЕС не будет отменять санкции против России

ЕС не будет отменять санкции против России - РИА Новости, 18.02.2025

ЕС не будет отменять санкции против России

Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:57:00+03:00

2025-02-18T11:57:00+03:00

2025-02-18T12:06:00+03:00

россия

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в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений, заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли ЕС отменять свои санкции против России, если их начнут отменять в США взамен на прекращение огня, или Брюссель будет проводить свою независимую санкционную политику.

https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999986969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии