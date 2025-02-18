https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000015825.html
ЕС не будет отменять санкции против России
ЕС не будет отменять санкции против России - РИА Новости, 18.02.2025
ЕС не будет отменять санкции против России
Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:57:00+03:00
2025-02-18T11:57:00+03:00
2025-02-18T12:06:00+03:00
россия
сша
еврокомиссия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений, заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли ЕС отменять свои санкции против России, если их начнут отменять в США взамен на прекращение огня, или Брюссель будет проводить свою независимую санкционную политику.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999986969.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС не будет отменять санкции против России
ЕК: ЕС не будет отменять санкции против России, если это сделают США