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Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли - РИА Новости, 18.02.2025
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14:17 18.02.2025 (обновлено: 14:34 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/sammit-2000054821.html
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли - РИА Новости, 18.02.2025
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли
Экстренный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте перенесен с 27 февраля на 4 марта, сообщило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:17:00+03:00
2025-02-18T14:34:00+03:00
в мире
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КАИР, 18 фев - РИА Новости. Экстренный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте перенесен с 27 февраля на 4 марта, сообщило египетское министерство иностранных дел. Ранее египетский МИД сообщал, что саммит по палестинской проблеме должен пройти 27 февраля. "Арабская Республика Египет примет экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме 4 марта 2025 года", - говорится в заявлении МИД Египта. В заявлении отмечается, что новая дата проведения саммита была определена после координации с Бахрейном, который в настоящее время председательствует в ЛАГ. -0-
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в мире, египет, палестина, бахрейн, лига арабских государств
В мире, Египет, Палестина, Бахрейн, Лига арабских государств
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли

Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли с 27 февраля на 4 марта

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 18 фев - РИА Новости. Экстренный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте перенесен с 27 февраля на 4 марта, сообщило египетское министерство иностранных дел.
Ранее египетский МИД сообщал, что саммит по палестинской проблеме должен пройти 27 февраля.
«
"Арабская Республика Египет примет экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме 4 марта 2025 года", - говорится в заявлении МИД Египта.
В заявлении отмечается, что новая дата проведения саммита была определена после координации с Бахрейном, который в настоящее время председательствует в ЛАГ. -0-
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