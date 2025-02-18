https://ria.ru/20250218/sammit-2000054821.html

Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли

Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли - РИА Новости, 18.02.2025

Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли

Экстренный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте перенесен с 27 февраля на 4 марта, сообщило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:17:00+03:00

2025-02-18T14:17:00+03:00

2025-02-18T14:34:00+03:00

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КАИР, 18 фев - РИА Новости. Экстренный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте перенесен с 27 февраля на 4 марта, сообщило египетское министерство иностранных дел. Ранее египетский МИД сообщал, что саммит по палестинской проблеме должен пройти 27 февраля. "Арабская Республика Египет примет экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме 4 марта 2025 года", - говорится в заявлении МИД Египта. В заявлении отмечается, что новая дата проведения саммита была определена после координации с Бахрейном, который в настоящее время председательствует в ЛАГ. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, палестина, бахрейн, лига арабских государств