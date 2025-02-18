https://ria.ru/20250218/sammit-2000054821.html
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли - РИА Новости, 18.02.2025
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли
Экстренный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте перенесен с 27 февраля на 4 марта, сообщило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:17:00+03:00
2025-02-18T14:17:00+03:00
2025-02-18T14:34:00+03:00
в мире
египет
палестина
бахрейн
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 18 фев - РИА Новости. Экстренный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте перенесен с 27 февраля на 4 марта, сообщило египетское министерство иностранных дел. Ранее египетский МИД сообщал, что саммит по палестинской проблеме должен пройти 27 февраля. "Арабская Республика Египет примет экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме 4 марта 2025 года", - говорится в заявлении МИД Египта. В заявлении отмечается, что новая дата проведения саммита была определена после координации с Бахрейном, который в настоящее время председательствует в ЛАГ. -0-
https://ria.ru/20250218/konflikt-1915630213.html
египет
палестина
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, палестина, бахрейн, лига арабских государств
В мире, Египет, Палестина, Бахрейн, Лига арабских государств
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли
Экстренный саммит ЛАГ по Палестине в Египте перенесли с 27 февраля на 4 марта