СМИ: Мелони раскритиковала саммит по Украине в Париже
La Stampa: премьер Италии Мелони осталась недовольна итогами саммита в Париже
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна саммитом в Париже, сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в ее окружении.
По мнению итальянского премьера, Брюссель был бы более предпочтительным местом для мероприятий подобного рода, чтобы все страны могли выразить свою точку зрения.
Как сообщает издание, Мелони поддерживает позицию американского вице-президента Джей-Ди Вэнса о необходимости большей самостоятельности Европы и выступает за то, чтобы подобные мероприятия были направлены на сотрудничество с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу завершения украинского конфликта, а не превращались в "антитрамповские платформы".
"Трампа, по мнению премьера, не стоит брать в лоб с индивидуальными инициативами и вызывающими позами", — говорится в публикации.
В понедельник в Париже прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений по Украине.
Сама Мелони опоздала на встречу почти на час, когда все остальные лидеры вместе с Макроном уже проследовали в Елисейский дворец. По окончанию переговоров президент Франции проводил ее – единственную из всех лидеров — до машины. Как отмечают эксперты, Мелони, приглашенная в январе на инаугурацию Дональда Трампа, поддерживает с президентом США хорошие отношения и может донести позицию ЕС, в том числе, по украинскому конфликту, до американского лидера.