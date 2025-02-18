https://ria.ru/20250218/sammit-1999962482.html

СМИ: Мелони раскритиковала саммит по Украине в Париже

СМИ: Мелони раскритиковала саммит по Украине в Париже - РИА Новости, 18.02.2025

СМИ: Мелони раскритиковала саммит по Украине в Париже

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна саммитом в Париже, сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в ее окружении. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:03:00+03:00

2025-02-18T07:03:00+03:00

2025-02-18T07:39:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна саммитом в Париже, сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в ее окружении."Мелони считает, что выбранная президентом Франции (Эммануэлем Макроном. — Прим. ред.) формула саммита неправильна", — говорится в материале.По мнению итальянского премьера, Брюссель был бы более предпочтительным местом для мероприятий подобного рода, чтобы все страны могли выразить свою точку зрения.Как сообщает издание, Мелони поддерживает позицию американского вице-президента Джей-Ди Вэнса о необходимости большей самостоятельности Европы и выступает за то, чтобы подобные мероприятия были направлены на сотрудничество с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу завершения украинского конфликта, а не превращались в "антитрамповские платформы"."Трампа, по мнению премьера, не стоит брать в лоб с индивидуальными инициативами и вызывающими позами", — говорится в публикации.В понедельник в Париже прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений по Украине.Сама Мелони опоздала на встречу почти на час, когда все остальные лидеры вместе с Макроном уже проследовали в Елисейский дворец. По окончанию переговоров президент Франции проводил ее – единственную из всех лидеров — до машины. Как отмечают эксперты, Мелони, приглашенная в январе на инаугурацию Дональда Трампа, поддерживает с президентом США хорошие отношения и может донести позицию ЕС, в том числе, по украинскому конфликту, до американского лидера.

https://ria.ru/20250218/pushkov-1999961907.html

https://ria.ru/20250218/zoloto-1999960015.html

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999954304.html

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в мире, париж, франция, европа, джорджа мелони, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз