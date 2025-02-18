https://ria.ru/20250218/rynok-2000169311.html

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента - РИА Новости, 18.02.2025

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:49:00+03:00

2025-02-18T21:49:00+03:00

2025-02-18T21:49:00+03:00

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,5% - до 3 258,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,63%, до 1 207,04 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,4%, до 1 123,91 пункта.

https://ria.ru/20250217/mobirzha-1999879048.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская биржа, цены на нефть