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Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента - РИА Новости, 18.02.2025
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:49:00+03:00
2025-02-18T21:49:00+03:00
2025-02-18T21:49:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,5% - до 3 258,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,63%, до 1 207,04 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,4%, до 1 123,91 пункта.
https://ria.ru/20250217/mobirzha-1999879048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, цены на нефть
Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника снизился на 1,5%