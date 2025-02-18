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Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента - РИА Новости, 18.02.2025
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21:49 18.02.2025
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Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента - РИА Новости, 18.02.2025
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:49:00+03:00
2025-02-18T21:49:00+03:00
экономика
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,5% - до 3 258,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,63%, до 1 207,04 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,4%, до 1 123,91 пункта.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента

Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника снизился на 1,5%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,5% - до 3 258,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,63%, до 1 207,04 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,4%, до 1 123,91 пункта.
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов
17 февраля, 17:14
 
ЭкономикаМосковская биржаЦены на нефть
 
 
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