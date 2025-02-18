https://ria.ru/20250218/rubio-2000098748.html
Рубио высказался о санкциях против России
Рубио высказался о санкциях против России - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио высказался о санкциях против России
Санкции против России были введены в результате конфликта на Украине, и их дальнейшая судьба будет зависеть от урегулирования ситуации, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:38:00+03:00
2025-02-18T16:38:00+03:00
2025-02-18T17:01:00+03:00
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкции против России были введены в результате конфликта на Украине, и их дальнейшая судьба будет зависеть от урегулирования ситуации, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Все санкции являются следствием этого конфликта. Они были введены именно из-за него. Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны идти на уступки. Мы не будем заранее определять, какими они должны быть, и, конечно, не собираемся обсуждать это сегодня или во время пресс-конференции", - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.Госсекретарь добавил, что главная цель США — добиться справедливого, устойчивого и приемлемого для всех сторон завершения конфликта."Думаю, суть здесь в том, что наша цель, и мы согласились по этому вопросу, — положить конец этому конфликту таким образом, чтобы решение было справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", - заявил Рубио.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, украина, марко рубио
Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио
Рубио высказался о санкциях против России
Рубио высказался о санкциях против России и роли США в решении этого вопроса