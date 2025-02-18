https://ria.ru/20250218/rubio-2000096096.html
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине создаст "исключительные возможности" для американо-российского сотрудничества в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T16:53:00+03:00
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в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине создаст "исключительные возможности" для американо-российского сотрудничества в экономической и геополитической сферах."Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершён на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнёрству с Россией – как в геополитике, так и в экономике", – заявил он журналистам по итогам встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде.Рубио также подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта."Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнёт взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнёры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – отметил он.
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украина, россия, сша, марко рубио, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Украина, Россия, США, Марко Рубио, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США
Рубио: окончание конфликта на Украине откроет путь к сотрудничеству России и США