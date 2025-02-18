Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 18.02.2025 (обновлено: 16:53 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000096096.html
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине создаст "исключительные возможности" для американо-российского сотрудничества в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T16:53:00+03:00
украина
россия
сша
марко рубио
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине создаст "исключительные возможности" для американо-российского сотрудничества в экономической и геополитической сферах."Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершён на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнёрству с Россией – как в геополитике, так и в экономике", – заявил он журналистам по итогам встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде.Рубио также подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта."Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнёт взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнёры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – отметил он.
https://ria.ru/20250218/rubio-2000094054.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, марко рубио, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Украина, Россия, США, Марко Рубио, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США

Рубио: окончание конфликта на Украине откроет путь к сотрудничеству России и США

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине создаст "исключительные возможности" для американо-российского сотрудничества в экономической и геополитической сферах.
"Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершён на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнёрству с Россией – как в геополитике, так и в экономике", – заявил он журналистам по итогам встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде.
Рубио также подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта.
"Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнёт взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнёры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – отметил он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио рассказал о следующем этапе переговорного процесса России и США
Вчера, 16:25
 
УкраинаРоссияСШАМарко РубиоВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала