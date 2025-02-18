https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html

Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине

Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без нормального функционирования дипломатических каналов будет сложно вести полноценные переговоры по украинскому... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:29:00+03:00

2025-02-18T16:29:00+03:00

2025-02-18T17:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

москва

украина

марко рубио

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864328074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_099f8fa288827cf2827d18b646f5b7af.jpg

ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без нормального функционирования дипломатических каналов будет сложно вести полноценные переговоры по украинскому конфликту."Если наши дипломатические каналы сломаны, будет очень сложно поддерживать стабильное взаимодействие по множеству тем, включая нерешённые вопросы, которые могут сорвать более широкие переговоры по Украине", – отметил он.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000096096.html

сша

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, украина, марко рубио, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде