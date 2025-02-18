Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 18.02.2025 (обновлено: 17:19 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без нормального функционирования дипломатических каналов будет сложно вести полноценные переговоры по украинскому... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
москва
украина
марко рубио
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864328074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_099f8fa288827cf2827d18b646f5b7af.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без нормального функционирования дипломатических каналов будет сложно вести полноценные переговоры по украинскому конфликту."Если наши дипломатические каналы сломаны, будет очень сложно поддерживать стабильное взаимодействие по множеству тем, включая нерешённые вопросы, которые могут сорвать более широкие переговоры по Украине", – отметил он.
https://ria.ru/20250218/rubio-2000096096.html
сша
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864328074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7cc168f679ed0d3b269cb169961af91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, украина, марко рубио, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Москва, Украина, Марко Рубио, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине

Рубио: вести переговоры по Украине без нормальной работы дипмиссий невозможно

© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без нормального функционирования дипломатических каналов будет сложно вести полноценные переговоры по украинскому конфликту.
"Если наши дипломатические каналы сломаны, будет очень сложно поддерживать стабильное взаимодействие по множеству тем, включая нерешённые вопросы, которые могут сорвать более широкие переговоры по Украине", – отметил он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио рассказал о будущем сотрудничестве России и США
Вчера, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМоскваУкраинаМарко РубиоРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала