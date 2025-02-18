https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без нормального функционирования дипломатических каналов будет сложно вести полноценные переговоры по украинскому... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T16:29:00+03:00
2025-02-18T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
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марко рубио
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без нормального функционирования дипломатических каналов будет сложно вести полноценные переговоры по украинскому конфликту."Если наши дипломатические каналы сломаны, будет очень сложно поддерживать стабильное взаимодействие по множеству тем, включая нерешённые вопросы, которые могут сорвать более широкие переговоры по Украине", – отметил он.
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Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине
Рубио: вести переговоры по Украине без нормальной работы дипмиссий невозможно