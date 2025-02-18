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Рубио рассказал о следующем этапе переговорного процесса России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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16:25 18.02.2025 (обновлено: 16:50 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000094054.html
Рубио рассказал о следующем этапе переговорного процесса России и США
Рубио рассказал о следующем этапе переговорного процесса России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио рассказал о следующем этапе переговорного процесса России и США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующим этапом переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой станет работа по восстановлению нормального... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:25:00+03:00
2025-02-18T16:50:00+03:00
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
марко рубио
москва
политика
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующим этапом переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой станет работа по восстановлению нормального функционирования дипломатических миссий."Первый следующий шаг – это работа наших дипломатических команд, чтобы обеспечить нормальное функционирование наших дипмиссий. За последние 10 лет было принято множество взаимных мер, которые серьёзно ослабили нашу способность работать в Москве, так же как, по их мнению, это повлияло на работу их миссии в Вашингтоне", – заявил он журналистам по итогам встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде.Рубио также отметил, что вопрос о возобновлении работы консульств США и России остаётся открытым."Это то, о чём мы будем говорить (с российской стороной - ред.). Я не собираюсь обсуждать это публично, это предмет для переговоров, но в конечном итоге наша цель – добиться нормального функционирования дипломатических миссий", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html
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сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, марко рубио, москва, политика
США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, Марко Рубио, Москва, Политика
Рубио рассказал о следующем этапе переговорного процесса России и США

Рубио назвал восстановление работы дипмиссий России и США следующим этапом

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующим этапом переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой станет работа по восстановлению нормального функционирования дипломатических миссий.
"Первый следующий шаг – это работа наших дипломатических команд, чтобы обеспечить нормальное функционирование наших дипмиссий. За последние 10 лет было принято множество взаимных мер, которые серьёзно ослабили нашу способность работать в Москве, так же как, по их мнению, это повлияло на работу их миссии в Вашингтоне", – заявил он журналистам по итогам встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде.
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Рубио также отметил, что вопрос о возобновлении работы консульств США и России остаётся открытым.
"Это то, о чём мы будем говорить (с российской стороной - ред.). Я не собираюсь обсуждать это публично, это предмет для переговоров, но в конечном итоге наша цель – добиться нормального функционирования дипломатических миссий", – подчеркнул он.
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