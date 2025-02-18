Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 18.02.2025 (обновлено: 16:22 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000092528.html
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:19:00+03:00
2025-02-18T16:22:00+03:00
в мире
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
марко рубио
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000051948_52:82:1229:744_1920x0_80_0_0_dc144d920d498b0e3da04c989b114ee2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", заявил американский госсекретарь Марко Рубио.“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000051948_91:0:1217:844_1920x0_80_0_0_35acadb1ad830ffcfdd28956d65113d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, марко рубио, россия
В мире, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Марко Рубио, Россия
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине

Рубио: завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«
“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеМарко РубиоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала