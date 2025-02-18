https://ria.ru/20250218/rubio-2000092528.html

Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине

Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:19:00+03:00

2025-02-18T16:19:00+03:00

2025-02-18T16:22:00+03:00

в мире

украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

марко рубио

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000051948_52:82:1229:744_1920x0_80_0_0_dc144d920d498b0e3da04c989b114ee2.jpg

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", заявил американский госсекретарь Марко Рубио.“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, марко рубио, россия