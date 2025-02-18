https://ria.ru/20250218/rubio-2000092528.html
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:19:00+03:00
2025-02-18T16:19:00+03:00
2025-02-18T16:22:00+03:00
в мире
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть "приемлемыми", заявил американский госсекретарь Марко Рубио.“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Марко Рубио, Россия
Рубио назвал условие завершения конфликта на Украине
Рубио: завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон