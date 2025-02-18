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ЕС должен оказаться за столом переговоров, заявил Рубио - РИА Новости, 18.02.2025
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16:16 18.02.2025 (обновлено: 16:33 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000092007.html
ЕС должен оказаться за столом переговоров, заявил Рубио
ЕС должен оказаться за столом переговоров, заявил Рубио - РИА Новости, 18.02.2025
ЕС должен оказаться за столом переговоров, заявил Рубио
Европейский Союз неизбежно должен будет принять участие в переговорах, поскольку вводил санкции, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:16:00+03:00
2025-02-18T16:33:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
сша
марко рубио
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейский Союз неизбежно должен будет принять участие в переговорах, поскольку вводил санкции, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Европейский Союз в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров, потому что он также вводил санкции. Но главное здесь — цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", — сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/es-2000053643.html
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россия, евросоюз, в мире, сша, марко рубио
Россия, Евросоюз, В мире, США, Марко Рубио
ЕС должен оказаться за столом переговоров, заявил Рубио

Рубио: в какой-то момент ЕС должен оказаться за столом переговоров

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейский Союз неизбежно должен будет принять участие в переговорах, поскольку вводил санкции, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Европейский Союз в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров, потому что он также вводил санкции. Но главное здесь — цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", — сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
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