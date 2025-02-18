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Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 18.02.2025 (обновлено: 16:23 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000091407.html
Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Каждая из сторон конфликта на Украине должна будет пойти на уступки по итогам переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:14:00+03:00
2025-02-18T16:23:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
марко рубио
сша
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Каждая из сторон конфликта на Украине должна будет пойти на уступки по итогам переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/ssha-2000092944.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, украина, марко рубио, сша
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Марко Рубио, США
Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Рубио: завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Каждая из сторон конфликта на Украине должна будет пойти на уступки по итогам переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио заявил о значимости встречи в Эр-Рияде для России и США
Вчера, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреРоссияУкраинаМарко РубиоСША
 
 
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