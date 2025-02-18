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Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Каждая из сторон конфликта на Украине должна будет пойти на уступки по итогам переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:14:00+03:00
2025-02-18T16:14:00+03:00
2025-02-18T16:23:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Каждая из сторон конфликта на Украине должна будет пойти на уступки по итогам переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.“Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них”, - сказал он журналистам по итогам встречи с представителями РФ в Эр-Рияде.
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Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Марко Рубио, США
Рубио высказался по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Рубио: завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон