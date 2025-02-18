https://ria.ru/20250218/rsppy-1999966175.html

РСПП предложил индексировать пороги НДФЛ

РСПП предложил индексировать пороги НДФЛ - РИА Новости, 18.02.2025

РСПП предложил индексировать пороги НДФЛ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сделал предложение о ежегодной индексации пороговых сумм доходов для прогрессивной шкалы Налога на... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:15:00+03:00

2025-02-18T08:15:00+03:00

2025-02-18T12:00:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сделал предложение о ежегодной индексации пороговых сумм доходов для прогрессивной шкалы Налога на доходы физических лиц с учетом уровня инфляции в России, эта мера указана в резолюции Налогового форума, проходящего на Неделе российского бизнеса. "Предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15% до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора", — сказано в резолюции. Министерство экономического развития каждый год устанавливает индекс-дефлятор для учета годовой инфляции в некоторых налогах, сборах и обязательных платежах. Размер индекс-дефлятора зависит от инфляции, а его величина отличается по отраслям. Прогрессивную шкалу НДФЛ расширили с 2025 года: ставка для доходов до 2,4 млн рублей осталась прежней — 13 процентов; до пяти миллионов рублей — 15 процентов. Доход от пяти до 20 млн рублей облагается по ставке 18 процентов, до 50 млн рублей – 20 процентов, а доход свыше 50 млн рублей — по ставке 22 процента. При этом повышенные ставки распространяются не на весь доход, а только на часть, превышающую пороговые уровни, которые указаны в законе и не предусматривают индексации.Центральный Банк России повысил прогноз инфляции на текущий год до 7-8 процентов с 4,5-5 процентов. Прогноз инфляции от Минэкономразвития на 2025 год составил 4,5 процента. В понедельник РСПП также предложил расширить применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ): увеличить лимит выделенных средств со ста миллиардов рублей до пятисот, увеличить отраслевой охват ФИНВ, а также размеры вычета с трех до десяти процентов. Помимо этого, РСПП предложил начать проработку введения механизма семейного налогообложения, увязав налоговые льготы с числом детей: чем больше детей, тем больше такая господдержка.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html

https://realty.ria.ru/20250214/minfin-1999408589.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз промышленников и предпринимателей