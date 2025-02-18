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В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными - РИА Новости, 18.02.2025
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Религия
 
09:54 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/rpts-1999977332.html
В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными
В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными - РИА Новости, 18.02.2025
В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:54:00+03:00
2025-02-18T09:54:00+03:00
религия
донецкая народная республика
красногоровка
украина
вахтанг кипшидзе
вооруженные силы украины
московский патриархат
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с РИА Новости осудил похищение и минирование икон украинскими военными в ДНР, заявив, что руководство ВСУ считает похищенные святыни добычей. Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил РИА Новости во вторник военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". Когда российские солдаты приступили к эвакуации ценностей, противник попытался уничтожить схрон с помощью FPV-дронов, добавил "Полтава". "К сожалению, не приходится этому удивляться. На Украине осуществляется уничтожение канонической православной Церкви. Соответственно, все ее святыни - неважно, где их украли - не более чем добыча тех, кто верховодит в ВСУ. Точно таким же грабежом занимались безбожники во все времена, и все они жестоко за это поплатились", - сказал Кипшидзе агентству.
https://ria.ru/20250201/naemniki-1996775247.html
донецкая народная республика
красногоровка
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донецкая народная республика, красногоровка, украина, вахтанг кипшидзе, вооруженные силы украины, московский патриархат
Религия, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Украина, Вахтанг Кипшидзе, Вооруженные силы Украины, Московский Патриархат
В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными

В РПЦ осудили похищение и минирование икон украинскими военными в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с РИА Новости осудил похищение и минирование икон украинскими военными в ДНР, заявив, что руководство ВСУ считает похищенные святыни добычей.
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил РИА Новости во вторник военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". Когда российские солдаты приступили к эвакуации ценностей, противник попытался уничтожить схрон с помощью FPV-дронов, добавил "Полтава".
"К сожалению, не приходится этому удивляться. На Украине осуществляется уничтожение канонической православной Церкви. Соответственно, все ее святыни - неважно, где их украли - не более чем добыча тех, кто верховодит в ВСУ. Точно таким же грабежом занимались безбожники во все времена, и все они жестоко за это поплатились", - сказал Кипшидзе агентству.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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1 февраля, 12:35
 
РелигияДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаУкраинаВахтанг КипшидзеВооруженные силы УкраиныМосковский Патриархат
 
 
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