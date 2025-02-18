В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными
В РПЦ осудили похищение и минирование икон украинскими военными в ДНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с РИА Новости осудил похищение и минирование икон украинскими военными в ДНР, заявив, что руководство ВСУ считает похищенные святыни добычей.
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил РИА Новости во вторник военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". Когда российские солдаты приступили к эвакуации ценностей, противник попытался уничтожить схрон с помощью FPV-дронов, добавил "Полтава".
"К сожалению, не приходится этому удивляться. На Украине осуществляется уничтожение канонической православной Церкви. Соответственно, все ее святыни - неважно, где их украли - не более чем добыча тех, кто верховодит в ВСУ. Точно таким же грабежом занимались безбожники во все времена, и все они жестоко за это поплатились", - сказал Кипшидзе агентству.
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