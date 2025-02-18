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В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными

В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными - РИА Новости, 18.02.2025

В РПЦ осудили похищение икон украинскими военными

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:54:00+03:00

2025-02-18T09:54:00+03:00

2025-02-18T09:54:00+03:00

религия

донецкая народная республика

красногоровка

украина

вахтанг кипшидзе

вооруженные силы украины

московский патриархат

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с РИА Новости осудил похищение и минирование икон украинскими военными в ДНР, заявив, что руководство ВСУ считает похищенные святыни добычей. Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил РИА Новости во вторник военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". Когда российские солдаты приступили к эвакуации ценностей, противник попытался уничтожить схрон с помощью FPV-дронов, добавил "Полтава". "К сожалению, не приходится этому удивляться. На Украине осуществляется уничтожение канонической православной Церкви. Соответственно, все ее святыни - неважно, где их украли - не более чем добыча тех, кто верховодит в ВСУ. Точно таким же грабежом занимались безбожники во все времена, и все они жестоко за это поплатились", - сказал Кипшидзе агентству.

https://ria.ru/20250201/naemniki-1996775247.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, красногоровка, украина, вахтанг кипшидзе, вооруженные силы украины, московский патриархат