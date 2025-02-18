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Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте - РИА Новости, 18.02.2025
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16:42 18.02.2025 (обновлено: 17:34 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rostrud-2000099811.html
Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте
Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте - РИА Новости, 18.02.2025
Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте
Выходные 23 февраля и 8 марта перенесут на 8 мая и 13 июня соответственно, сообщает Роструд. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:42:00+03:00
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россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Выходные 23 февраля и 8 марта перенесут на 8 мая и 13 июня соответственно, сообщает Роструд.&quot;Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной с воскресенья, 23 февраля, перенесен на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня&quot;, — говорится в материале.В публикации также напомнили, что 23 февраля не входит в число календарных дней отпуска.Кроме того, в Роструде отметили, что тем, кто работает в этот день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. При этом там уточнили, что привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия.
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Общество
Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте

Роструд: выходные 23 февраля и 8 марта перенесут на май и июнь

© ИнфографикаКалендарь праздников — 2025. Февраль
Календарь праздников — 2025. Февраль
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Выходные 23 февраля и 8 марта перенесут на 8 мая и 13 июня соответственно, сообщает Роструд.
«

"Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной с воскресенья, 23 февраля, перенесен на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня", — говорится в материале.

© ИнфографикаКалендарь праздников — 2025. Март
Календарь праздников — 2025. Март
© Инфографика
Календарь праздников — 2025. Март
В публикации также напомнили, что 23 февраля не входит в число календарных дней отпуска.
Кроме того, в Роструде отметили, что тем, кто работает в этот день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. При этом там уточнили, что привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
 
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