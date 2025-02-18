https://ria.ru/20250218/rostrud-2000099811.html

Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте

Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте - РИА Новости, 18.02.2025

Россиянам напомнили о переносе выходных в феврале и марте

Выходные 23 февраля и 8 марта перенесут на 8 мая и 13 июня соответственно, сообщает Роструд. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:42:00+03:00

2025-02-18T16:42:00+03:00

2025-02-18T17:34:00+03:00

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Выходные 23 февраля и 8 марта перенесут на 8 мая и 13 июня соответственно, сообщает Роструд."Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной с воскресенья, 23 февраля, перенесен на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня", — говорится в материале.В публикации также напомнили, что 23 февраля не входит в число календарных дней отпуска.Кроме того, в Роструде отметили, что тем, кто работает в этот день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. При этом там уточнили, что привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия.

https://ria.ru/20250218/kotjakov-2000030241.html

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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество