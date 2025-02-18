https://ria.ru/20250218/rossija-2000112872.html

Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США

Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:29:00+03:00

2025-02-18T17:29:00+03:00

2025-02-18T17:31:00+03:00

в мире

россия

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180743_0:458:960:998_1920x0_80_0_0_de8f4ab078c4123fd2840c5ae42dfd73.jpg

ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях. "Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде. Как отметил Лавров, эти встречи будут нацелены на устранение неудобств, мешающих осуществлению двусторонних отношений.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде