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Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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17:29 18.02.2025 (обновлено: 17:31 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rossija-2000112872.html
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:29:00+03:00
2025-02-18T17:31:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях. "Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде. Как отметил Лавров, эти встречи будут нацелены на устранение неудобств, мешающих осуществлению двусторонних отношений.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html
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в мире, россия, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США

Лавров: заместители глав МИД РФ и госдепа США скоро договорятся о встрече

© Фото : МИД РФФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : МИД РФ
Флаги России и США . Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях.
"Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде.
Как отметил Лавров, эти встречи будут нацелены на устранение неудобств, мешающих осуществлению двусторонних отношений.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров рассказал, с чем согласились Россия и США на переговорах
Вчера, 16:48
 
В миреРоссияСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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