https://ria.ru/20250218/rossija-2000112872.html
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:29:00+03:00
2025-02-18T17:29:00+03:00
2025-02-18T17:31:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180743_0:458:960:998_1920x0_80_0_0_de8f4ab078c4123fd2840c5ae42dfd73.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях. "Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде. Как отметил Лавров, эти встречи будут нацелены на устранение неудобств, мешающих осуществлению двусторонних отношений.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180743_0:368:960:1088_1920x0_80_0_0_e786173668d2422b6b7d07afe968e0bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров рассказал о следующей встрече делегаций России и США
Лавров: заместители глав МИД РФ и госдепа США скоро договорятся о встрече