https://ria.ru/20250218/rossija-2000088997.html

Россия в разы увеличила экспорт трески и горбуши в ЕС

Россия в разы увеличила экспорт трески и горбуши в ЕС - РИА Новости, 18.02.2025

Россия в разы увеличила экспорт трески и горбуши в ЕС

Россия в прошлом году в несколько раз нарастила экспорт тихоокеанской трески и горбуши в Евросоюз, рассказали журналистам в Аналитическом центре Рыбного союза. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:08:00+03:00

2025-02-18T16:08:00+03:00

2025-02-18T16:08:00+03:00

экономика

россия

евросоюз

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году в несколько раз нарастила экспорт тихоокеанской трески и горбуши в Евросоюз, рассказали журналистам в Аналитическом центре Рыбного союза. Ранее во вторник РИА Новости сообщило, что российские компании в прошлом году сократили продажи рыбы в Евросоюз до минимума с 2021 года - 692 миллионов евро, при этом неожиданно выросли поставки моллюсков - почти вчетверо, до 1,4 миллиона евро. По данным аналитиков, Россия в прошлом году также увеличила экспорт мороженого филе тихоокеанской трески - в девять раз в денежном и физическом выражениях, до 2,6 тысячи тонн на 17 миллионов евро. Кроме того, в три с половиной раза в денежном и в 1,7 раза в натуральном выражении увеличились закупки европейскими странами филе горбуши - до 3 тысяч тонн и 17 миллионов евро. Также увеличились продажи российской пикши в ЕС - на 10% в весе и на 40% в деньгах, до 2 тысяч тонн на 9 миллионов евро. Наконец, на 10% в физическом выражении и на 40% в денежном вырос экспорт дальневосточных лососей - до 1,5 тысяч тонн на 5 миллионов евро. Аналитики также подчеркнули, что в структуре объемов поставок российской рыбопродукции в ЕС в последние три года наблюдается позитивная динамика - растет доля продукции с более высокой добавленной стоимостью. Так, доля рыбного филе в экспорте рыбы и морепродуктов из России в Евросоюз составляла в 2021 году 51%, а в 2024 году - уже 64%.

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экономика, россия, евросоюз