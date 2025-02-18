Рейтинг@Mail.ru
Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/rossija-2000068391.html
Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД
Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД
Если интересы России в области безопасности не будут учтены, то РФ придется принимать самостоятельные меры по ее обеспечению, заявил журналистам замглавы МИД РФ РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:08:00+03:00
2025-02-18T15:08:00+03:00
россия
бухарест
украина
александр грушко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_0:68:3147:1838_1920x0_80_0_0_03d67a1d7ea3d7e1a51e94e4d1967cc7.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Если интересы России в области безопасности не будут учтены, то РФ придется принимать самостоятельные меры по ее обеспечению, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если Россия говорит, что не надо что-то делать, потому что это ущемляет ее интересы безопасности, то государства должны к этому прислушаться", - сказал Грушко журналистам. Он отметил, что РФ не раз говорила, что решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о присоединении Украины и Грузии к НАТО - это "мина замедленного действия", заложенная под основы европейской безопасности. "Если ее не обезвредить - рано или поздно она взорвется. Если эта позиция РФ не будет принята во внимание, то мы прибегнем к самостоятельным действиям по обеспечению нашей безопасности. Но тогда будет поздно задавать нам вопросы почему мы поступили таким образом или иным", - заключил Грушко.
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
россия
бухарест
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_bb0ddc2a8261cab0f2373d7ecde69ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бухарест, украина, александр грушко, нато
Россия, Бухарест, Украина, Александр Грушко, НАТО
Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД

Грушко: Россия сама будет обеспечивать безопасность, если ее интересы не учтут

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Если интересы России в области безопасности не будут учтены, то РФ придется принимать самостоятельные меры по ее обеспечению, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«
"Если Россия говорит, что не надо что-то делать, потому что это ущемляет ее интересы безопасности, то государства должны к этому прислушаться", - сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что РФ не раз говорила, что решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о присоединении Украины и Грузии к НАТО - это "мина замедленного действия", заложенная под основы европейской безопасности.
"Если ее не обезвредить - рано или поздно она взорвется. Если эта позиция РФ не будет принята во внимание, то мы прибегнем к самостоятельным действиям по обеспечению нашей безопасности. Но тогда будет поздно задавать нам вопросы почему мы поступили таким образом или иным", - заключил Грушко.
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО
8 октября 2024, 04:41
 
РоссияБухарестУкраинаАлександр ГрушкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала