https://ria.ru/20250218/rossija-2000068391.html

Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД

Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД - РИА Новости, 18.02.2025

Интересы России в вопросах безопасности должны быть учтены, заявили в МИД

Если интересы России в области безопасности не будут учтены, то РФ придется принимать самостоятельные меры по ее обеспечению, заявил журналистам замглавы МИД РФ РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:08:00+03:00

2025-02-18T15:08:00+03:00

2025-02-18T15:08:00+03:00

россия

бухарест

украина

александр грушко

нато

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Если интересы России в области безопасности не будут учтены, то РФ придется принимать самостоятельные меры по ее обеспечению, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если Россия говорит, что не надо что-то делать, потому что это ущемляет ее интересы безопасности, то государства должны к этому прислушаться", - сказал Грушко журналистам. Он отметил, что РФ не раз говорила, что решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о присоединении Украины и Грузии к НАТО - это "мина замедленного действия", заложенная под основы европейской безопасности. "Если ее не обезвредить - рано или поздно она взорвется. Если эта позиция РФ не будет принята во внимание, то мы прибегнем к самостоятельным действиям по обеспечению нашей безопасности. Но тогда будет поздно задавать нам вопросы почему мы поступили таким образом или иным", - заключил Грушко.

https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

россия

бухарест

украина

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Варвара Скокшина

россия, бухарест, украина, александр грушко, нато