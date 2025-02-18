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Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2025
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12:22 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/rossija-2000024040.html
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков
Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта на Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации Соединенный Штатов Америки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:22:00+03:00
2025-02-18T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта на Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации Соединенный Штатов Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается ориентированности России на мир, то она была с самого начала. Президент (России Владимир) Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам. В отличие от многих других стран, в особенности от Украины, которая запретила себе мирные переговоры. В отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой. Про прошлую администрацию в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего. Поэтому эта ориентированность была с самого начала. Нам главное - добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, украина, европа, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков

Песков: Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта на Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации Соединенный Штатов Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается ориентированности России на мир, то она была с самого начала. Президент (России Владимир) Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам. В отличие от многих других стран, в особенности от Украины, которая запретила себе мирные переговоры. В отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой. Про прошлую администрацию в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего. Поэтому эта ориентированность была с самого начала. Нам главное - добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей", - сказал Песков журналистам.
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