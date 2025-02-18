https://ria.ru/20250218/rossija-2000024040.html
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков
Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта на Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации Соединенный Штатов Америки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:22:00+03:00
2025-02-18T12:22:00+03:00
2025-02-18T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта на Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации Соединенный Штатов Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается ориентированности России на мир, то она была с самого начала. Президент (России Владимир) Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам. В отличие от многих других стран, в особенности от Украины, которая запретила себе мирные переговоры. В отличие от европейцев, которые всегда говорили про войну, про необходимость продолжения войны любой ценой. Про прошлую администрацию в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего. Поэтому эта ориентированность была с самого начала. Нам главное - добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250218/kreml-2000023723.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков
Россия ориентирована на мирное урегулирование, заявил Песков
Песков: Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта на Украине