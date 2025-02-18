https://ria.ru/20250218/riyad-2000088361.html

Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества

Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества

США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:04:00+03:00

2025-02-18T16:04:00+03:00

2025-02-18T16:07:00+03:00

сша

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украина

государственный департамент сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине, сообщила во вторник пресс-служба госдепартамента."Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – говорится в распространенном заявлении госдепа.Кроме того, стороны согласовали механизм консультаций, направленный на нормализацию работы дипломатических миссий обеих стран."Мы договорились установить консультационный механизм для решения проблем в двусторонних отношениях с целью предпринять необходимые шаги для нормализации работы наших дипломатических миссий", – отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20250218/gosdep-2000085600.html

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сша, россия, украина, государственный департамент сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде