https://ria.ru/20250218/riyad-2000088361.html
Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества
Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества
США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:04:00+03:00
2025-02-18T16:04:00+03:00
2025-02-18T16:07:00+03:00
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государственный департамент сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине, сообщила во вторник пресс-служба госдепартамента."Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – говорится в распространенном заявлении госдепа.Кроме того, стороны согласовали механизм консультаций, направленный на нормализацию работы дипломатических миссий обеих стран."Мы договорились установить консультационный механизм для решения проблем в двусторонних отношениях с целью предпринять необходимые шаги для нормализации работы наших дипломатических миссий", – отмечается в заявлении.
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сша, россия, украина, государственный департамент сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Украина, Государственный департамент США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества
Госдеп: РФ и США договорились подготовить почву для будущего сотрудничества
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине, сообщила во вторник пресс-служба госдепартамента.
"Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – говорится в распространенном заявлении госдепа.
Кроме того, стороны согласовали механизм консультаций, направленный на нормализацию работы дипломатических миссий обеих стран.
"Мы договорились установить консультационный механизм для решения проблем в двусторонних отношениях с целью предпринять необходимые шаги для нормализации работы наших дипломатических миссий", – отмечается в заявлении.